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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт масложировой продукции к 2030 году может вырасти до 15 млн тонн

Ключевой продукт поставок на внешние рынки — подсолнечное масло

| Агроинвестор |

За восемь месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли достиг примерно 7,8 млн тонн
За восемь месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли достиг примерно 7,8 млн тонн

По предварительным расчетам центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт продукции масложировой отрасли из России может достигнуть 15 млн т. Ключевым продуктом поставок на внешние рынки в сегменте растительных масел традиционно выступает подсолнечное масло. В прошлом календарном году Россия вывезла масложировой продукции на 35% больше, чем в 2022 году. В том числе объем отгрузок растительных масел составил 7 млн т, включая рекордные 4,6 млн т подсолнечного.

По оценке экспертов, за восемь месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли достиг примерно 7,8 млн т — на 9% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В том числе поставки подсолнечного масла выросли на 29%, до 3,8 млн т.

В 2023/24 масложировом сезоне (сентябрь 2023 — август 2024) Россия поставила на внешние рынки 7,3 млн т растительных масел, что на 28% больше, чем в предыдущем сезоне (5,7 млн т), ранее говорил «Интерфаксу» независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его словам, вывоз подсолнечного масла вырос на 31%, до 5,3 млн т, соевого — на 15%, до 765 тыс. т. Поставки рапсового масла снизились до 1,2 млн т с 1,25 млн т в 2022/23 году. Основными покупателями растительных масел стали Индия (33%), Китай (15%), Турция (12%), Египет (10%) и Иран (9%). Экспорт шротов вырос на 20%, до 4,4 млн т.

Во второй половине августа исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил поле.рф, что по итогам сезона 2023/24 экспорт подсолнечного масла из России прогнозируется на уровне 5,2 млн т (4,1 млн т в 2022/23-м). Аналитическая компания «» тогда оценивала общий экспорт подсолнечного масла по итогам сезона на уровне 4,7-4,8 млн т, - в 5,25 млн т, писал «Агроинвестор».

По оценке Минсельхоза США, в прошедшем сезоне Россия экспортировала 4,4 млн т подсолнечного масла, прогноз вывоза в этом сезоне — 3,95 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Потенциал экспорта подсолнечного шрота оценивается в 2,15 млн т против 2,65 млн т в прошедшем маркетинговом году. Вывоз соевого масла, по прогнозу американских аналитиков, может снизиться с 760 тыс. т до 750 тыс. т.

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