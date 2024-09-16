Экспорт масложировой продукции к 2030 году может вырасти до 15 млн тонн

За восемь месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли достиг примерно 7,8 млн тонн Орелмасло

По предварительным расчетам центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт продукции масложировой отрасли из России может достигнуть 15 млн т. Ключевым продуктом поставок на внешние рынки в сегменте растительных масел традиционно выступает подсолнечное масло. В прошлом календарном году Россия вывезла масложировой продукции на 35% больше, чем в 2022 году. В том числе объем отгрузок растительных масел составил 7 млн т, включая рекордные 4,6 млн т подсолнечного.



По оценке экспертов, за восемь месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли достиг примерно 7,8 млн т — на 9% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В том числе поставки подсолнечного масла выросли на 29%, до 3,8 млн т.



В 2023/24 масложировом сезоне (сентябрь 2023 — август 2024) Россия поставила на внешние рынки 7,3 млн т растительных масел, что на 28% больше, чем в предыдущем сезоне (5,7 млн т), ранее говорил «Интерфаксу» независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его словам, вывоз подсолнечного масла вырос на 31%, до 5,3 млн т, соевого — на 15%, до 765 тыс. т. Поставки рапсового масла снизились до 1,2 млн т с 1,25 млн т в 2022/23 году. Основными покупателями растительных масел стали Индия (33%), Китай (15%), Турция (12%), Египет (10%) и Иран (9%). Экспорт шротов вырос на 20%, до 4,4 млн т.



Во второй половине августа исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил поле.рф, что по итогам сезона 2023/24 экспорт подсолнечного масла из России прогнозируется на уровне 5,2 млн т (4,1 млн т в 2022/23-м). Аналитическая компания «ПроЗерно» тогда оценивала общий экспорт подсолнечного масла по итогам сезона на уровне 4,7-4,8 млн т, Институт конъюнктуры аграрного рынка - в 5,25 млн т, писал «Агроинвестор».



По оценке Минсельхоза США, в прошедшем сезоне Россия экспортировала 4,4 млн т подсолнечного масла, прогноз вывоза в этом сезоне — 3,95 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Потенциал экспорта подсолнечного шрота оценивается в 2,15 млн т против 2,65 млн т в прошедшем маркетинговом году. Вывоз соевого масла, по прогнозу американских аналитиков, может снизиться с 760 тыс. т до 750 тыс. т.



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