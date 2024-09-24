Экспорт растительных масел в новом сезоне снизится

Вывоз всех видов растительных масел из России в сезоне-2023/24 составил около 7,2 млн тонн М. Стулов

Экспорт всех видов растительных масел из России в сезоне-2023/24 составил около 7,2 млн т, из них 5,2 млн т — подсолнечное, 1,2 млн т — рапсовое, 757 тыс. т — соевое масла, пишет поле.рф, ссылаясь на Масложировой союз. По итогам прошедшего сезона наша страна занимает третье место как экспортер растительных масел на мировой рынок с долей 8%, уступая Индонезии и Малайзии — главным поставщикам пальмового масла. При этом Россия удерживает лидерство по общему объему поставок подсолнечного, рапсового и соевого масел на мировой рынок, доля отечественной продукции составляет 20%, прокомментировал изданию исполнительный директор Союза Михаил Мальцев.



Мальцев ранее рассказывал «Агроинвестору», такие показатели экспорта были ожидаемы благодаря рекордному урожаю прошлого года и переработке накопившихся за несколько сезонов больших переходящих остатков сырья, что позволило увеличить производство масел, соответственно, вырос и их экспорт на 10%. На дальнейшую динамику вывоза масел, по его мнению, будет влиять итоговый валовой сбор всех масличных в этом году и равномерные продажи сырья со стороны сельхозпроизводителей.



В сезоне-2024/25 экспорт растительных масел однозначно будет ниже, чем годом ранее, так как существенно меньше будет урожай масличных, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Запасы масличных урожая 2023-го очень небольшие. Так, урожай подсолнечника в августе эксперт прогнозировал на уровне 15 млн т, однако эта оценка в ближайшее время будет пересматриваться. «Снижение до 15 млн т с 17,3 млн т является очень резким, — сказал «Агроинвестору» Петриченко. — Поэтому, естественно, производство подсолнечного масла и, соответственно, его экспортный потенциал будут меньше, чем сезоном ранее».



По данным аналитического центра «Цена Зерна», на 20 сентября было убрано 2,1 млн га или 22% посевных площадей под подсолнечником. Урожайность относительно 2023-го на Юге снизилась с 25 ц/га до 17 ц/га, в Центре — с 27 ц/га до 23 ц/га. В Поволжье пока показатель остался на уровне прошлого года — 14,4 ц/га. Соя на указанную дату была убрана с 1,7 млн га или 40% площадей. Урожайность на тот момент составляла 17,8 ц/га против 21,1 ц/га годом ранее. Валовый сбор рапса на 20 сентября составил 3,25 млн т против 2,96 млн т годом ранее. На тот момент было убрано 1,5 млн га, или 56% от площадей под этой масличной.



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