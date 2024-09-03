«Русагро» переработает рапс в Кузбассе. Объем инвестиций в проект превысит 20 млрд руб.

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Правительство Кемеровской области подписало соглашение о создании производства рапса и рапсового масла с ГК «Русагро». На будущем предприятии планируется перерабатывать 1 млн т сырья. Эксперты считают проект актуальным: Сибирь и, в частности, Кузбасс являются одними из лидеров по выращиванию данной масличной культуры в стране. Торговые связи региона с Китаем и заинтересованность зарубежного партнера в импорте рапсовой продукции открывает перед будущим предприятием хорошие экспортные перспективы

Проект по выращиванию и переработке рапса стоимостью 21 млрд руб. ГК «Русагро» планирует запустить в Кемеровской области в 2027 году. Об этом следует из бюллетеня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), в рамках которого группа подписала с правительством Кузбасса соглашение о создании нового производства. Инвестор отказался рассказать «Агроинвестору» о ходе реализации проекта. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов уточнил, что компания планирует использовать как собственные, так и заемные средства, направив издание за более детальной информацией в ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса». Там «Агроинвестору» сообщили, что проект «Русагро» находится в стадии глубокой проработки и подробности не разглашаются.



Вписывается идеально

Проект строительства в Кузбассе комплекса по переработке рапса выглядит достаточно перспективно и вписывается в вертикальную концепцию бизнеса холдинга, которая подразумевает объединение различных предприятий, являющихся последовательными стадиями одного производственного процесса или играющих одно по отношению к другому вспомогательные роли, комментирует главный специалист кемеровского филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Михаил Кремлев. Больших сложностей при реализации проекта он не видит и считает риски приемлемыми.







Проект высоколиквидный, непосредственно относится к основному виду деятельности компании, обращает внимание аналитик OleoScope Лилия Варыгина. Масложировой сегмент в структуре выручки «Русагро» занимает долю в 68% (46,9 млрд руб. по итогам двух кварталов этого года) и является драйвером развития бизнеса холдинга, отмечает она. «Исходя из последних отчетных операционных результатов компании ее выручка в первом полугодии выросла на 30% за счет увеличения объемов производства именно в масложировом сегменте», — сообщает эксперт. Группа последовательно наращивает мощности по переработке масличных. Во II квартале 2024-го производство сырого растительного масла предприятиями агрохолдинга достигло 289 тыс. т, что в 2,1 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.



В условиях санкционного давления при реализации проекта потенциальные трудности могут возникнуть в технологических и наукоемких аспектах производства, импортозамещении оборудования или технологий, не имеющих отечественных аналогов, полагают эксперты. Однако вероятность появления таких сложностей довольно низкая: на рынке есть много интересных предложений от китайских поставщиков, и компания явно рассмотрела все возможности на стадии планирования проекта. «Неопределенности также возможны с трансграничными расчетами между поставщиками и покупателями, но в данный момент активно прорабатываются бартерные варианты сделок, криптовалютные и цифровые варианты расчетов в рамках экспериментальных правовых режимов», — знает Варыгина.







Окупаемости проекта аналитик OleoScope с учетом роста экспортного потенциала масложирового рынка и спроса на отечественные, в том числе рапсовые, масла оценивает в пять лет. Кремлев более осторожен в оценках. «Поскольку одним из направлений сбыта продукции станет экспорт, определенные риски для рентабельности и окупаемости проекта может нести глобальная ценовая ситуация, — предупреждает он. — Сейчас спрос и предложение на мировом рынке растительных масел в целом сбалансированы, цены стабильны, при этом мировое производство масел растет, что пока не создает предпосылок повышения их стоимости». Таким образом, при благоприятной ценовой конъюнктуре проект вполне экономически целесообразен, а сроки окупаемости могут быть не более пяти-семи лет, резюмирует эксперт, добавляя, что многое будет зависеть также от ситуации с сырьем, кадрами, логистики и стоимости заемных ресурсов.



На всех хватит

Решение о создании производства по выращиванию и переработке рапса на Кузбассе было принято инвестором с учетом результатов анализа данных о посевных площадях, мощностях хранения и переработки технических культур в регионе, знает Кремлев. По данным Росстата, Кемеровская область в 2023 году вошла в топ-3 субъектов страны по урожаю рапса, собрав около 260,5 тыс. т, информирует он.



Площади этой масличной культуры в Кемеровской области выросли в два раза за последние три года, и, по заявлениям местных властей, производство рапса планируется увеличивать и дальше, знает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По информации Минсельхоза Кузбасса, в 2024 году площади рапса в регионе увеличены на 36 тыс. га, до 170,7 тыс. га. Глава МЖСР оценивает посевы культуры в регионе в 200 тыс. га. С учетом этого расширения он ожидает прибавку в сборе более чем в 100 тыс. т к прошлогоднему результату.



Сейчас в Кемеровской области работают три маленьких МЭЗ общей мощностью 36 тыс. т в год, знает Мальцев. Местные предприятия — «Темп», «Барачатское» и «Ваганово» — осваивают лишь небольшую часть, выращиваемого в регионе рапса, отмечает Кремлев. Тем не менее продукцией переработки данных компаний (в частности, рапсовым жмыхом) уже полностью обеспечено все животноводство Кузбасса, а излишки вывозятся за пределы области. Учитывая это, продукция комплекса «Русагро», вероятно, будет ориентирована на внешний рынок, делает вывод эксперт. «Особенно перспективным с этой точки зрения кажется рынок Китая, который уже сейчас активно закупает кузбасский рапс», — добавляет он.



С учетом того, как реализовывались другие проекты «Русагро», перспективы у нового производства весьма позитивные, считает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Кроме того, Сибирь — крупный производитель рапса, и там же следует его перерабатывать. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что Кемеровская область как выращивает, так и будет выращивать много рапса: в регионе его избыток, в то время как перерабатывающих мощностей не хватает.



В СФО сосредоточена почти половина российских площадей рапса — 1,2 млн га в совокупности. И согласно оценке экспертов, в перспективе они могут вырасти как минимум на треть. Стимулировать расширение будет в том числе появление новых проектов. По мнению гендиректора Ассоциации производителей и переработчиков рапса (РАСРАПС) Сергея Тучина, именно в Сибири будет возводится большая часть новых заводов по переработке этой масличной культуры.







Лидером по выращиванию рапса в округе является Красноярский край (297 тыс. га в 2023-м, доля региона в общем урожае маслосемян — более 10%). И только за прошлый год здесь было анонсировано сразу два крупных проекта. Так, в г. Назарово новый МЭЗ планирует к 2026 году построить группа компаний «Легендагро». Заявленная мощность предприятия — 450 тыс. т рапса ежегодно, это почти весь урожай прошлого года в крае.



Планы на регион есть и у ГК «Содружество». В январе «Содружество-Сибирь» (входит в группу) стало владельцем переработчика зерна и масличных ООО «Хозяин» в красноярском Ачинске. В планах предприятия — увеличить выпуск рапсового масла на данных мощностях с 9 тыс. т до 45 тыс. т в год.



Появление на региональном рынке дополнительных перерабатывающих мощностей создаст спрос на сырье, что должно стимулировать сельхозпроизводителей увеличивать посевы, комментирует Кремлев. Почвенно-климатические условия Красноярского края вполне позволяют выращивать эту культуру, не случайно уже пять лет регион занимает первое место в стране по сбору ярового рапса. «Местные аграрии используют сорта, разработанные специально для выращивания в условиях Сибири, применяют комплексные технологии возделывания ярового рапса с учетом особенностей местного климата и требований культуры к состоянию почвы, включая систему применения удобрений и борьбу с сорными растениями, вредителями и болезнями, — рассказывает эксперт. — Рентабельность производства данной позиции сейчас тоже относительно хорошая».



Перспективная культура

Общероссийские посевы рапса в текущем году Росстат пока оценивает более чем в 2,7 млн га, что почти на треть больше, чем в 2023-м. Прибавка площадей произошла в том числе за счет сибирских регионов, а также Центра и Поволжья. И хотя весной и летом погода рапсу не благоприятствовала, его валовой сбор может достигнуть рекордных 5 млн т (+0,8 млн т к показателю прошлого года), прогнозирует аналитический центр «Русагротранса».



За последние пять лет объемы производства рапса в России увеличились в 2,5 раза, эта агрокультура стала самой быстрорастущей в группе масличных, напоминает Варыгина. «Многие рапсосеящие государства уже исчерпали свои возможности по расширению площадей этой позиции, России же есть куда расти, — уверен Тучин. — Климатические условия позволяют возделывать культуру от Калининграда до Владивостока, и у нас есть вся ресурсная база для кратного увеличения производства». Он видит хорошие перспективы развития производства ярового рапса на Дальнем Востоке, там, где основной выращиваемой позицией сейчас является соя. С ним соглашается директор ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки Алексей Емельянов. По его словам, агрокультурой очень интересуется сосед России и перспективный партнер — Китай. «Наша страна, в отличие от некоторых крупных мировых поставщиков, реализует “чистую” продукцию, и это серьезный аргумент для завоевания рынка Поднебесной», — полагает он.



Расширяются на более северные территории посевы и озимого рапса. Если раньше его производили в основном в Ставропольском и Краснодарском краях, то сейчас выращивают и в регионах Центрального Черноземья и Северо-Западного федерального округа, акцентирует внимание Тучин. Заместитель гендиректора ГК «Продимекс» (в распоряжении компании более 800 тыс. га земель, расположенных в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан) Вадим Ерыженский рассказывает об опыте сева озимого рапса в Башкортостане: в 2022 году холдинг впервые посеял эту масличную культуру на площади в 600 га. «Рапс выдержал аномальные морозы (ниже -40 °C), пережил весенние заморозки, дал среднюю урожайность в 17 ц/га и максимальную — в 23 ц/га), — сообщает он. — При соблюдении технологии, грамотном подборе перспективных семян, соблюдении регламента применения СЗР рапс имеет большой потенциал в регионе». В 2024 году предприятия группы увеличили площади рапса в республике сразу на 50%.







Рапс привлекателен для аграриев в силу своей рентабельности и отсутствия проблем с реализацией. Так, в ГК «Прогресс Агро» прошлогодний урожай (более 11,3 тыс. т с 3,3 тыс. га) был законтрактован через торговую площадку еще до окончания уборки. Приобретают его российские переработчики.



А вот красноярскому агрохолдингу «Дары Малиновки» с точки зрения маркетинговой стратегии и географического положения выгоднее экспортировать рапс, чем продавать местным МЭЗ. По словам совладельца и директора компании Анны Герман, в регионе реализуется лишь незначительная доля урожая, основной же его объем приобретают китайские партнеры, с которыми предприятие работает напрямую, без посредников. Посевы рапса занимают в агрохолдинге почти 8 тыс. га. Средняя урожайность — более 25 ц/га.



«Агрохолдинг Сибирский Премьер» (объединяет хозяйства в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае) тоже выращивает рапс. Часть урожая использует в качестве сырья на своем предприятии «Сибирская Олива» для выпуска рапсового масла. Остальное реализует сторонним переработчикам. «Мы имеем возможность осуществлять приемку, очистку, сушку и переработку рапса в объеме 85 тыс. т в год», — уточняет заместитель директора по производству «Сибирской Оливы» Олег Карташов.



По словам Кремлева, при наличии земельных ресурсов выращивание сырья своими силами позволяет переработчикам снижать его себестоимость и точнее планировать экономику и загрузку производственных мощностей. В то же время возможные излишки будут востребованы на экспорт, уверен он.



От вывоза сырья к продуктам переработки

Однако за рубеж выгоднее поставлять все-таки переработанную продукцию. И с этой точки зрения реализация инвестпроекта «Русагро» вписывается в стратегию перехода экспорта от сырья к продуктам переработки. «Для повышения экспортного потенциала за рубеж необходимо продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью», — говорит Сергей Тучин. Государственное регулирование экспорта маслосемян с помощью пошлин и рост объемов переработки рапса за счет внедрения новых мощностей становятся драйверами увеличения отгрузок за рубеж рапсового масла и шрота, отмечает заместитель директора федерального центра «Агроэкспорт» Евгений Зайцев. По данным OleoScope, в 2023 году поставки рапсового масла и шрота за рубеж выросли на 70% и 159% — соответственно до 1,5 млн т и 715 тыс. т.



Главный импортер данных продуктов — КНР. «На Россию приходится 58,4% всего китайского импорта пищевых растительных масел, в том числе более 85% рапсового масла из России отправляется в КНР», — рассказывает Лилия Варыгина. Некоторые участники рынка видят в этом проблему. Крупнейшими покупателями продуктов переработки рапса — масла, шрота — являются Китай и Евросоюз, напоминает начальник коммерческого отдела управляющей компании «Август-Агро» Амир Галяутдинов. В июле ЕС повысил таможенные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции, в том числе на масло и шрот (подробнее на стр. 30), таким образом, единственным весомым покупателем российских продуктов переработки останется КНР. «Доля других стран несущественна, а ситуация, когда мы работаем фактически на одного покупателя, не внушает большого оптимизма, — считает руководитель. — Это позволяет китайским коллегам манипулировать ценой и занижать ее».







По мнению Варыгиной, рапсовое масло имеет потенциал поставок в Иран и Индию. Страны являются ключевыми покупателями российской масложировой продукции: первый в 2023 году приобрел в России 560 тыс. т растительных масел, а вторая — 1,1 млн т. Рапсовое масло «Русагро» из Кемеровской области, помимо Китая, могло бы отгружаться в Монголию и в другие страны Азии, добавляет Мальцев.



Ввод в строй нового предприятия поможет «Русагро», имеющей прочные деловые связи за рубежом, укрепить позиции на внешнем рынке, уверена Варыгина. «Объем реализации масложировой продукции в компании растет, — констатирует она. — Во II квартале 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи шрота и сырого масла группы увеличились на 76% и 103% (95 тыс. т и 106 тыс. т) соответственно». Компания уже реализует продукцию более чем в 49 стран мира.

