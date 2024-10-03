Сельхозпроизводство снизилось на 3,2%

Негативная динамика связана в основном с растениеводством Pixabay

Сельхозпроизводство в январе-августе 2024 года снизилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России. В том числе в августе сельхозпроизводство сократилось на 14,7% после роста на 5,2% в июле. Объем производства продукции во всех хозяйствах в августе в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 925,1 млрд руб., в январе-августе — 4,31 трлн руб.



По данным Росстата, на 1 сентября во всех хозяйствах, по расчетам, было намолочено 85,2 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 14,7% меньше, чем на соответствующую дату 2023-го. Сахарной свеклы накопано 3,8 млн т — на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. В то же время подсолнечника собрано 0,9 млн т (в первоначально оприходованном весе) — в 2,3 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого года. В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,6% площадей зерновых и зернобобовых культур, их площади были обмолочены на 65,7% (без кукурузы). «С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 33,8% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)», — говорится в материалах Росстата.



При этом в сельхозорганизациях на конец августа 2024 года по сравнению с 2023-м поголовье КРС сократилось на 4,4%, в том числе коров — на 3,3%, овец и коз — на 6,1%, поголовье свиней выросло на 0,9%, птицы — на 5,5%. В январе-августе во всех хозяйствах, по расчетам, произведено 10,5 млн т скота и птицы на убой в живом весе (плюс 3,2% к аналогичному периоду прошлого года), молока — 23,3 млн т (плюс 0,8%), яиц — 31 млрд штук (минус 1,8%). Кроме того, по данным Росстата, в январе-августе увеличилась продажа сельхозорганизациями основных видов продукции, кроме яиц. За этот период реализовано 47,6 млн т зерна, 9,1 млн т скота и птицы в живом весе, 13,6 млн т молока, 22,1 млрд яиц.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут называет снижение очень значительным. Оно, по его словам, в первую очередь связано с основным драйвером развития сельского хозяйства — растениеводством и сокращением урожая зерновых, масличных и др. «Все это происходит на фоне вялотекущего роста в животноводстве: рост есть, но только по птице и свинине. В целом это (снижение сельхозпроизводства) было вполне ожидаемо, но для меня не вполне ожидаем столь глубокий провал», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Он считает, что по итогам года сельхозпроизводство снизится на 2,5-3%, в 2023-м падение составило 0,3%. Такие результаты два года подряд — это проявление стагнации в отрасли, которая, по мнению эксперта, связана с тем, что аграрная политика не стимулирует инвестиции в отрасли, поскольку она лишает сельхозпроизводителей доходов.



В то же время премьер-министр Михаил Мишустин накануне в ходе встречи с председателем совета директоров Россельхозбанка Борисом Листовым отметил рекордный рост показателей в производстве мясных и рыбных продуктов, растительного масла, сахара и зерна. «Президент [России, Владимир Путин] на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства, и важно, что сейчас эта отрасль показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов <…> выполнены, и наша страна сейчас вошла в четверку крупнейший производителей мяса в мире», — сказал Мишустин.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что данные Росстата идут вразрез со словами Мишустина о рекордных результатах в сельском хозяйстве. При этом он обращает внимание, что статведомство оценивает динамику в ценах, а не по физическим показателям. Оставшиеся месяцы года вряд ли дадут большой прирост в урожае, поэтому, по мнению Остапковича, в лучшем случает по итогам года сельское хозяйство выйдет в ноль по сравнению с прошлым годом или же покажет небольшое снижение. «Но я бы не стал расценивать это как резко негативный информационный фон», — сказал он «Агроинвестору». Так, в целом ситуация в отрасли довольно благоприятная — это следует и из статистики, и сами производители оценивают деловой климат относительно спокойно. Внутренний рынок в любом случае будет обеспечен, но экспортные поставки могут сократиться, особенно это касается зерновых, добавляет Остапкович.



Ранее «Агроинвестор» писал, что согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития до 2027 года, разработанному Минэкономразвития, в этом году производство сельхозпродукции может снизиться на 3% относительно 2023-го. В апреле ведомство прогнозировало, что сельхозпроизводство уменьшится на 1,9%. Новый консервативный сценарий допускает сокращение также на 3% против минус 2,1% в апреле.



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