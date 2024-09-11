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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Дмитрий Патрушев: Минсельхоз должен следить за доступностью продовольствия

Внутренний рынок обеспечен всей необходимой продукцией

| Агроинвестор |

В этом году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза будет направлено около 560 млрд рублей
В этом году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза будет направлено около 560 млрд рублей

В фокусе внимания Минсельхоза должны быть вопросы не только увеличения производства сельхозпродукции и продовольствия, но и меры по обеспечению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке и доступности продуктов питания. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на заседании итоговой коллегии агроведомства. «В рамках межведомственного диалога необходима выработка своевременных мер, которые позволят нивелировать ценовые колебания на рынке продовольствия. И должен занимать в данном вопросе проактивную позицию», — подчеркнул Патрушев, отметив, что внутренний рынок полноценно обеспечен всей необходимой продукцией.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году АПК вырос на 3,2%, в том числе уверенный рост продемонстрировало растениеводство. Перспективы в этой сфере, по словам Патрушева, в том числе связаны с вводом в оборот новых земель. Однако в отдельных регионах используются уже почти все сельхозземли, поэтому важно подумать над повышением эффективности земледелия: мелиоративных мероприятиях, применении современной техники, удобрений и агрохимикатов.

В первую очередь в зоне внимания Минсельхоза должны находиться качественные российские семена: на это предусмотрены значительные меры поддержки, напомнил Патрушев. Кроме того, рост АПК неразрывно связан с повышением технологического суверенитета. «Работа по повышению независимости от импорта проводится в разных сферах АПК. В частности, правительство выделяет значительные средства на обновление материально-технической базы научных учреждений, в 2023 и 2024 годах это 5 млрд руб.», — сказал вице-премьер. Работа по достижению технологического лидерства будет организована через нацпроект «Технологическая обеспечение продовольственной безопасности», сейчас завершается его формирование, уточнил Патрушев.

Для развития животноводства вместе с дальнейшей модернизацией предприятий, важным условием является усиление ветеринарной безопасности. «Убытки от распространения особо опасных заболеваний пока значительные. В этой связи правительство ежегодно финансирует поставку в регионы вакцин и средств диагностики. В 2023 и 2024 годах их объем составил по 3,7 млрд руб.», — привел данные Патрушев. В целом в этом году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза будет направлено около 560 млрд руб. «Хочу вас заверить, что правительство обязательно продолжит поддерживать отрасль», — добавил вице-премьер.

Российский продовольственный рынок полноценно насыщен отечественными товарами, подтвердила в своем выступлении на коллегии министр сельского хозяйства Оксана Лут. «За счет результатов всех подотраслей в 2023 году достигнуты ключевые индикаторы Доктрины продбезопасности. Это зерно, мясо, рыба, растительное масло, сахар и картофель. Мы максимально приблизились к ориентирам по овощам и повысили самообеспеченность молоком», — рассказала она. В этом году сохраняется рост по всем ключевым направлениям: сельхозпроизводство в январе — июле увеличилось на 2%, выпуск продуктов питания — почти на 5%. «В том числе выросло производство мяса и колбасных изделий, молока и сыров, муки и круп, растительных масел, сахара, кондитерской и другой продукции», — перечислила Лут. 

Кроме того, Россия сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК: по итогам прошлого года поставки продовольствия за рубеж превысили 100 млн т на $43,5 млрд, а импорт — $35,2 млрд. «Мы планомерно укрепляем свои позиции на международном рынке и увеличиваем вклад в глобальную продовольственную безопасность, — отметила Лут. — В целом отрасль показала высокую устойчивость, способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям и сохранять значительный инвестиционный потенциал».

С начала года в натуральном выражении экспорт продукции АПК вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 70 млн т. «Продолжаем работу по освоению новых рынков, в частности, расширяем поставки пшеницы в Африку и Азию», — сказала Лут. Ранее сообщалось, что, по данным ФТС, в январе-июле этого года в стоимостном выражении агроэкспорт из России сократился на 4,6%, до $23,9 млрд. Импорт уменьшился на 0,8%, до $21,1 млрд.

Также в ходе коллегии Лут сказала, что в этом году фиксирует рост использования отечественных семян, в 2023-м самообеспеченность ими составляла 62,5%, тогда как, согласно Доктрине продовольственной безопасности, к 2030-му показатель должен достигнуть 75%. Если по яровой и озимой пшенице уровень самообеспеченности уже выше планового, то по картофелю и сахарной свекле он пока низкий. «Наши селекционеры сейчас активно перестраивают свою работу таким образом, чтобы научные разработки шли прежде всего от потребностей бизнеса. Характеристики сортов и гибридов должны соответствовать требованиям рынка по продуктивности, устойчивости к болезням, вредителям, а также к природно-климатическим условия в разных регионах, давать сельхозпроизводителям именно тот результат, на который они рассчитывают, — подчеркнула глава агроведомства. — Поэтому мы видим своей задачей ориентировать научно-исследовательские институты на более тесное взаимодействие с семеноводами, потребителями семян и переработчиками сельхозпродукции».

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