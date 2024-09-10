Потребление говядины в России будет расти

Россия в августе вошла в топ-20 стран по доступности мяса А. Гордеев

Россия в августе вошла в топ-20 стран по доступности мяса, подсчитало РИА «Новости», изучив данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости 1 кг говядины. Больше всего этого мяса на среднюю зарплату могут купить жители Катара — 391 кг. На втором месте ОАЭ (336 кг), а на третьем — Кувейт (295 кг). Россия занимает 20-ю строчку рейтинга с показателем 161 кг.



В Национальном союзе производителей говядины (НСПГ) подтверждают данную статистику. По данным организации, потребление этого вида мяса в России составляет в среднем 14 кг на человека в год. «Однако гораздо важнее не тот факт, что мы достигли такого показателя, а насколько мы сможем его удержать и сможем ли потенциально наращивать — и потребление, и производство», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Союза Роман Костюк.



По мнению эксперта, со временем потребление говядины в нашей стране точно будет расти, в том числе, за счет увеличения использования этого вида мяса в кулинарии. «В странах-лидерах по потреблению мяса — таких как США, Австралия, Канада — очень много и умело используют говядину, готовя из нее разные блюда из разных отрубов. Мы пока используем это мясо в ограниченной рецептуре — в основном для приготовления фарша, супов и так далее. Хотя уже частично начали расширять спектр продукции, появились различные стейки для жарки и этот кулинарный тренд будет продолжаться», — прогнозирует Костюк.



В то же время, производство говядины сейчас растет в большей степени за счет сокращения маточного поголовья КРС, продолжает он. «То есть у нас хорошее потребление, и оно будет потихонечку расти, а вот производственные ресурсы сокращаются, и не исключено, что мы будем вынуждены через пару лет увеличивать импорт говядины», — поясняет он. По его словам, переработчики уже сейчас на официальных совещаниях с Минсельхозом просят удвоить беспошлинный завоз замороженной говядины из Бразилии для обеспечения производства полуфабрикатов и колбас в России в связи с отсутствием достаточного предложения со стороны отечественного АПК.



«У нас падает производство говядины с точки зрения потенциала. На фоне того, что мы ускоряем забой базы, переводя ее в мясо, Россия за восемь месяцев этого года уже на 40% увеличила поставки говядины из Бразилии относительно того же периода годом ранее», — делится Костюк.



Для того, чтобы мы сами могли обеспечивать растущий спрос на говядину, необходимо уделять внимание развитию скотоводства КРС мясных пород. «В том числе, необходимо наращивать базу — маточное поголовье — в фермерских хозяйствах. Пока же мясное скотоводство будет в тени молочного животноводства, роста поголовья и в перспективе — производства говядины мы не увидим», — считает Костюк.



Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в августе на круглом столе «10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве», организованном в Общественной палате, оценивал, что потребление мяса в целом в России в этом году может увеличиться до 83 кг на человека, что выше среднего уровня потребления в богатых странах. В прошлом году потребление было на уровне 80 кг. «С 2014 года потребление мяса неуклонно растет, даже в те годы, когда снижались располагаемые доходы населения, потребление мяса, как одного из наиболее экономически доступных продуктов, увеличивалось», — отмечал Юшин. Что касается производства, то, по прогнозу НМА, в этом году по мясу птицы показатель увеличится до 5,3 млн т против 5,27 млн т в 2023-м, свинины — с 4,7 млн т до 4,95 млн т, говядины — с 1,65 млн т до 1,67 млн т.



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