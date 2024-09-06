Депутаты предлагают регулировать цены на продукты питания

Разница между ценой закупки и реализации может отличаться в несколько раз Е. Разумный

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания. Депутаты предложили внести изменения в статью 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Проект предлагает предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.



Размер предельных торговых наценок устанавливается высшим исполнительным органом субъекта страны, но не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли — более 15%, говорится в документе. Такое ограничение, считают авторы законопроекта, должно распространяться на мясо, рыбу, сливочное и подсолнечное масла, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капусту, яблоки, морковь и другие продукты из социально значимого перечня правительства. При этом для недопущения возникновения дефицита правительство вправе осуществлять поддержку розничной торговли социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости за счет средств федерального бюджета, говорится в законопроекте.



По словам лидера партии «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова, стоимость продуктов растет, «как на дрожжах», причем разница между ценой закупки и реализации может отличаться в несколько раз, а в некоторых случаях — даже в десятки раз, что он считает недопустимым. «Постоянное необоснованное завышение цен ухудшает материальное положение граждан и приводит к еще большему обнищанию малоимущих семей, — цитируют его РИА «Новости». — Многие россияне сегодня тратят на продукты более половины своего дохода, и немало тех, кому катастрофически не хватает денег на полноценное питание». По данным Росстата, на 2 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,9% с 9,02% на 26 августа и 9,13% на конец июля, если высчитывать ее из недельной динамики.



Розничная торговля в отдельных случаях необоснованно завышает цены на различные продовольственные товары. Так, например, цена на молоко в хозяйствах сегодня составляет 22-29 руб./л, тогда как розничная цена — 75-80 руб./л, говорится в пояснительной записке к законопроекту. «При принятии федерального закона средняя цена за литр молоко в 2024 году для потребителя в магазине составит примерно 44 руб. за литр», — оценили его авторы.



Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов обращает внимание, что рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы участников рынка, чем внешнее регулирование. «Как мы помним, ограничение цен на сахар и растительное масло не имело позитивных эффектов и сопровождалось спекулятивными процессами, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Такие риски не исключены и в данном случае». Меры по регулированию рынка, прежде всего, должны обсуждаться с бизнесом, чтобы исключить неблагоприятные последствия как для отрасли, так и для потребителей, считает Леонов. Он уверен, что расширение государственной поддержки малоимущих и увеличение доступности кредитных ресурсов для предпринимателей имело бы более позитивные эффекты как для экономики, так и для покупателей.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что законодательное ограничение торговой наценки — избыточная и нереализуемая на практике мера, которая нарушает рыночные механизмы ценообразования. «Она лишит торговые сети возможности балансировать рост цен путем динамического саморегулирования наценки на другие товары, что в конечном итоге приведет к подорожанию всего ассортимента, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Наценка торговых сетей не является причиной роста цен на продукты: цены формируют производители и дистрибуторы. Более того, торговля, выступая последней милей для потребителя, всегда ориентирована на спрос и покупательскую способность, и стремится сдерживать рост цен за счет собственных инвестиций».



Торговая наценка вовсе не равна прибыли ритейлеров, продолжает Караваев, ее основную часть (более 95%) составляют издержки торговой сети, связанные с реализацией товаров: расходы на аренду помещений, заработную плату, налоги, коммунальные платежи, обслуживание торгового оборудования, логистику, эквайринг и пр. «Административное регулирование торговой наценки представляется невозможным ввиду невозможности такого же административного регулирования расходов торговли, работающей в условиях рыночной экономики», — подчеркивает он.



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