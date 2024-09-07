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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Хороший урожай лесных грибов не мешает бизнесу грибоводов

Спрос на культивируемые грибы в рознице стабильный

| Агроинвестор |

Из свежих лесных грибов в сезон в сетевой рознице продаются только лисички
Из свежих лесных грибов в сезон в сетевой рознице продаются только лисички

По предварительным данным Рослесинфорга, сбор грибов в 2024-м вырос в полтора раза относительно прошлого года. Общий объем собранных грибов на землях лесного фонда арендаторами уже превысил 56,8 т, сообщал он в конце августа. В этом году грибные волны в разные периоды сезона наблюдаются по всем регионам страны. Интерес к пищевым лесным ресурсам не ослабевает ни со стороны граждан, ни со стороны предпринимателей. Если для собственных нужд люди могут собирать лесные дикоросы бесплатно, то когда речь идет о масштабном сборе юридическими лицами, им необходимо оформить аренду лесного участка.

Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов подтверждает: в этом году действительно много лесных грибов. В то же время, потребление культивируемых грибов в целом по году сильно не снижается относительно менее урожайных лет. В федеральных торговых сетях, по его наблюдениям, круглый год представлены шампиньоны различных разновидностей и размеров, почти всегда есть вешенка и иногда — экзотические культивируемые грибы.

«Дело в том, что в России в лесу собирают грибы в основном люди старшего поколения и население в небольших городах и сельской местности. А молодежь, а также многие жители мегаполисов, почти не занимаются сбором грибов, — рассказал эксперт «». — И эти люди продолжают покупать культивируемые грибы в торговых сетях». По его наблюдениям, из свежих лесных грибов в сезон в сетевой рознице продаются только лисички, причем не всегда высокого качества, и достаточно дорого относительно, например, цен на рынке.  

«Производители грибов традиционно сокращают объемы выращивания летом и в начале осени, понимая, что потребление сократится с учетом сезонных факторов. Кроме того, летом производить те же шампиньоны дороже по ряду причин», — отмечает Голохвастов. В целом, по его наблюдениям, в последние годы компании, которые выращивают грибы, при планировании объемов ориентируются не на сбыт, а на свои производственные возможности.

«Например, в прошлом году были сложности с заготовкой соломы (важный компонент производства субстрата для выращивания шампиньонов) — это был худший год по обеспеченности соломой компостных производств. Соответственно, это сдерживало производство культивируемых грибов. В этом году ситуация с соломой получше, но сохраняется проблема нехватки кадров, которые нужны для сбора грибов, соответственно, предприятия не используют свои мощности по выращиванию на 100%», — знает Голохвастов.

То есть, несмотря на некоторое сезонное снижение производства культивируемых грибов (а это в основном шампиньоны), в целом грибоводство развивается, решая возникающие проблемы и задачи, резюмирует эксперт. «И сбор дикорастущих грибов, с моей точки зрения, влияет на отрасль существенно меньше других факторов», — подчеркивает он.

Производители грибов подтверждают: увеличение сбора лесных грибов существенно не влияет на спрос на их продукцию. «Магнит» - единственный ритейлер в России, имеющий собственные производства продуктов питания. Грибной комплекс компании в Краснодарском крае работает круглый год и выращивает шампиньоны, а также вешенки и опята, рассказали «» в пресс-службе «Магнита». Ежемесячно предприятие производит около 600 т шампиньонов. В зависимости от сезона за счет работы собственного комплекса в среднем ритейлер закрывает потребность сети в грибах примерно на 40%.

«Спрос на грибы в розничной сети стабильный, при этом традиционно он снижается в летний период, поскольку потребители переключаются на сезонные фрукты, ягоды и свежие овощи. Весной и осенью продажи стабильно растут из года в год. Грибы уже становятся обязательной частью покупательской корзины, это альтернативный белок, — говорит представитель ритейлера. — За счет собственного производства “Магнит” делает грибы доступными для массового потребителя, предлагая выгодную цену на полке, разнообразный ассортимент и рассказывая в различных каналах компании о пользе грибов и вариантах их приготовления».

«Мы не ощущаем значительного изменения спроса на культивируемые грибы в период урожая лесных. При этом в некоторых регионах с высокой культурой потребления лесных грибов спрос на культивируемые грибы ниже. Мы стараемся следовать покупательским предпочтениям, поэтому летом на полках магазинов представлены лисички — самые узнаваемые и одни из самых любимых дикоросов», — рассказывает представитель «Магнита». В целом, специалисты ритейлера считают грибную категорию весьма перспективной и фиксируют ежегодный прирост продаж.

IGS Agro, крупнейший производитель шампиньонов в Татарстане, в январе-августе текущего года собрал почти 3,2 тыс. т грибов — на 32% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщила компания. С апреля прошлого года ежемесячное производство грибов на предприятии превышало 300 т, в этом году IGS Agro вышел на уровень более 400 т ежемесячно, установив в мае рекорд — 457 т.

Для достижения высоких производственных показателей на предприятии оптимизировали технологию производства компоста и выращивания грибов, увеличили площадь выращивания, внедрили повышенные стандарты контроля качества продукции. В результате средняя урожайность шампиньонов увеличилась с 25 кг до 34 кг на 1 кв. м за две волны. «Мы не останавливаемся на достигнутом и уверенно движемся к нашей цели — выйти на уровень 500 т грибов в месяц или 6 тыс. т в год», — отметил гендиректор IGS Agro Азат Шайдуллин.

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