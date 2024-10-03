Союз экспортеров зерна предложит пересмотреть методику распределения квоты на вывоз

За первые три месяца сезона-2024/25 экспорт зерна из России составил около 17 млн тонн Д. Абрамов

Союз экспортеров зерна планирует обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты на вывоз зерна на вторую половину сезона. Это связано с тем, что некоторые участники рынка сейчас отгружают зерно за рубеж по низким ценам, сообщил союз в своем Телеграм-канале.



По предварительным данным, за первые три месяца сезона-2024/25 экспорт зерна из России составил около 17 млн т, что «превышает разумные параметры, исходя из экспортного потенциала сезона и спроса на мировом рынке», отметил союз, напомнив, что экспортный потенциал в этом сельхозгоду определен на уровне 60 млн т, что на 16% ниже, чем в 2023/24-м, когда отгрузки за рубеж впервые в истории превысили отметку 70 млн т.



За этой цифрой стояли высокие урожаи и переходящие остатки прошлых лет, подчеркивает союз. «После двух лет рекордных урожаев мы привыкли к обновлению рекордов. Урожай зерна в 2022 году составил рекордные 157,6 млн т, в 2023 — 145 млн т. Мы забыли о том, что экспортный потенциал напрямую зависит от урожая, — говорится в сообщении союза. — Целью агропромышленного комплекса является, в первую очередь, обеспечение национальной продовольственной безопасности. На экспорт отправляется тот объем, который не будет востребован на внутреннем рынке». В этом году Минсельхоз пока прогнозирует урожай зерна на уровне 132 млн т, однако вероятен пересмотр оценки в сторону уменьшения на фоне неблагоприятных погодных условий.



Союз экспортеров зерна считает, что необходимо «остудить энтузиазм некоторых компаний и предпринимателей, которые буквально за бесценок вывозят отечественное зерно в третьи страны в расчете получить повышенную квоту». Нет никаких причин экспортировать российское зерно по столь низким ценам, отмечает объединение. «Действия некоторых горе-экспортеров наносят прямой финансовый ущерб российским аграриям, равно как и репутации России на мировом рынке зерна, искажая объективное ценообразование и подрывая стабильность поставок нашим потребителям в течение всего сезона», — обращает внимание союз.



По данным аналитического центра «Русагротранса», на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре уменьшились на $0,5 к показателю предыдущей недели, до $215-217/т FOB, с поставкой в ноябре — остались на уровне выше $220/т. При этом цена на французскую пшеницу выросла на $3, до $249/т, американская подорожала на $11, до $259/т, германская — на $5, до $257/т.



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