Внутренние цены на пшеницу снова растут

Российский рынок поддержали новости о продолжающейся засухе и отставании в севе озимых flickr.com

Внутренний рынок пшеницы снова начал укрепляться. Так, цены на пшеницу с 12,5% протеина на Юге на прошлой неделе выросли на 300 руб., до 15-15,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — на 100 руб., до 13,4-13,8 тыс. руб./т, в Поволжье — на 150 руб., до 13,2-13,6 тыс. руб./т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». В Сибири закупочные цены на пшеницу 4-го класса после серьезного падения прибавили 250 руб. и достигли 9-10,5 тыс. руб./т. Цены на пшеницу 3-го класса составляют около 11-13 тыс. руб./т на воротах переработчика без НДС.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах увеличились на 650 руб. к уровню предыдущей недели и достигли 17,1-17,5 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — прибавили 800 руб., до 16 тыс. руб./т. Годом ранее в это время цены были на уровне 14,65 тыс. руб./т и 11,8 тыс. руб./т соответственно, сравнивают аналитики. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 17,35-17,55 тыс. руб./т, что на 100 руб. меньше, чем неделю назад.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре уменьшились на $0,5 к показателю предыдущей недели, до $215-217/т FOB, с поставкой в ноябре — остались на уровне выше $220/т. При этом цена на французскую пшеницу выросла на $3, до $249/т, американская подорожала на $11, до $259/т, германская — на $5, до $257/т. Биржевой рынок пшеницы на прошедшей неделе укреплялся, однако в четверг котировки США перешли к снижению на фоне слабых недельных данных по продажам американской пшеницы, отметили аналитики «Русагротранса».



Поддержку российскому рынку оказывали новости о продолжающейся засухе и отставании в севе озимых в центрально-европейской части России. Ситуация со всходами озимых в ряде регионов удручающая. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, она выглядит как «крайне сложная, переходящая, возможно, в некий драматизм, поскольку следующие две недели не дают дожди на очень большой площади». «Нас особенно волнуют Саратовская и Волгоградская области. Растения могут потерять возможность проклюнуться и выйти в стадию шильца», — сказал он в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Аналитический центр «СовЭкон» на прошлой неделе сообщал, что к 20-м числам сентября озимыми зерновыми было засеяно 8,3 млн га против 9,3 млн га годом ранее, это самый низкий показатель с 2013 года. Отставание связано с неблагоприятной погодой в основных регионах выращивания озимых.



Также рынок поддержала информация об ухудшении состояния посевов в Австралии, где кроме засухи на западе, юге и юго-востоке страны 1,2 млн га посевов пострадали от заморозков. В Аргентине состояние посевов ухудшается из-за нехватки осадков в центральных и северных регионах.



Из-за сокращения темпов отгрузки во второй половине месяца аналитики «Русагротранса» понизили прогноз экспорта пшеницы в сентябре с 5,47 млн т до 5,35 млн т (с учетом стран ЕАЭС). В октябре, по предварительной оценке, отгрузки могут составить около 4,4-4,8 млн т против 5,1 млн т в этот месяц годом ранее. Поставки сократятся в результате снижения продаж со стороны российских экспортеров на фоне отсутствия роста цен на внешнем рынке.



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