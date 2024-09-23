В большинстве регионов пшеница дешевеет

В сентябре экспорт российской пшеницы достигнет рекордного для этого месяца уровня прошлого года в 5,5 млн тонн «Русагротранс»

На прошедшей неделе цены на пшеницу 4-го класса повышались в регионах Юга и снижались в Центре и Поволжье. Так, на Юге они выросли на 250 руб., до 14,6-15 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России — снизились на 300 руб., до 13,2-13,8 тыс. руб./т, в Поволжье — на 750 руб., до 13-13,5 тыс. руб./т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». В Сибири цены спроса на фоне ожиданий высокого урожая и запрета на поставки в Казахстан упали на 650 руб., до 9-10 тыс. руб./т — минимальных уровней с осени 2022 года и весны 2023-го. Цены на пшеницу 3-го класса в макрорегионе составляют около 11,5-13 тыс. руб./т на воротах переработчика без НДС.



В глубоководных портах цены выросли на 100 руб., до 16,6-16,7 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — остались без изменений на уровне 15,2 тыс. руб./т. Годом ранее в это время цены составляли 15,1 руб./т на глубокой воде и 11,8 тыс. руб./т — на малой, сравнили аналитики «Русагротранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 17,3-17,8 тыс. руб./т (+300 руб./т к уровню предыдущей недели).



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре оставались около $216-217/т FOB, в ноябре — более $220/т. Между тем, цена на французскую пшеницу выросла на $1, до $246/т, американская прибавила $2, до $248/т, германская подешевела на $2, до $252/т. Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе падал после бурного роста на фоне снижения продаж американской пшеницы и высокого предложения причерноморской пшеницы, однако объем коротких позиций на бирже за последний месяц сократился вдвое, отмечают аналитики «Русагротранса».



Среди новостей, которые поддержали российский рынок, они отмечают сообщение FranceAgriMer (Национальный институт сельхозпродукции Минсельхоза Франции) о снижении прогноза экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС на 3,5 млн т, до 4 млн т, в пределах ЕС — на 0,5 млн т, до 6 млн т. В Аргентине доля посевов пшеницы в отличном и хорошем состоянии снизилась с 80% до 71% (в 2023 году — 78%) из-за нехватки влаги. Кроме того, Бразилия увеличила квоту на импорт пшеницы вне стран МЕРКОСУР в 2024 году на 250 тыс. т, до 1 млн т. Квота на 750 тыс. т уже была выбрана поставками из России (500 тыс. т), США (257 тыс. т) и Канады (35 тыс. т).



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в сентябре экспорт российской пшеницы достигнет рекордного для этого месяца уровня прошлого года в 5,5 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. Ранее аналитики оценивали экспортный потенциал на уровне 5,3 млн т. За первую половину месяца на внешние рынки было отгружено около 2,6 млн т пшеницы.



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