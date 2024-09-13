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Минсельхоз рассчитывает ввести в оборот 2 млн гектаров сельхозземель за три года

Недофинансирование программы «Земля» оценивается в 80,5 млрд рублей

| Агроинвестор |

Площадь неиспользуемых сельхозземель оценивается почти в 44 млн гектаров
Площадь неиспользуемых сельхозземель оценивается почти в 44 млн гектаров

Площадь вовлеченных в оборот неиспользованных сельхозземель за три года (2022-2024) реализации госпрограммы «Земля» составит 2 млн га, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии Минсельхоза. По ее словам, за 2022-2023 годы в рамках программы было введено более 950 тыс. га. На сегодня площадь неиспользуемых сельхозземель оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га — пашня.

Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России (программа «Земля») была разработана Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За время ее действия планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в своем выступлении на коллегии Минсельхоза отметил, что по программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая была призвана вдохнуть жизнь в село, недофинансирование составляет 700 млрд руб. В итоге в том числе из-за нехватки кадров в сельской местности процесс введения земель в оборот идет очень медленно, подчеркнул он.

Недофинансирование программы «Земля», по словам Кашина, составляет 80,5 млрд руб. «Системной работе нужна донастройка. Меняется климат, <…> и мы должны адаптироваться в эту систему, привлечь всю нашу большую и малую науку, наш передовой опыт», — подчеркнул он. Сейчас показатели урожайности во многом зависят от того, насколько засушливый год. Чтобы исключить погодный фактор, нужно развивать системы мелиорации и орошения, добавил депутат.

Вводить сельхозземли в оборот, безусловно, надо, но нужно обеспечить их эффективную работу, считает независимый эксперт АПК Александр Корбут. «А эффективно — это когда есть выход продукции, то есть, когда земля дает прибыль», — прокомментировал он «». В целом ввести в оборот за три года 2 млн га залежных земель реально, но важно учитывать, что в Черноземье, на Юге, в ряде регионов Поволжья — то есть в относительно благоприятных с точки зрения климатических условий регионах — свободной земли просто нет, она вся используется, обращает внимание Корбут.

«Не используется та земля, которая находится, мягко говоря, в очень неблагоприятной агроклиматике — это значительная часть левого берега Волги, территории Алтайского края, где очень мало осадков, Нечерноземье в районах Тверской и Смоленской областей, где почти не осталось людей в сельской местности», — перечисляет он. Отсутствие людей даже при относительно неплохих почвенно-климатических условиях — тоже фактор, который не будет работать на введение земель в оборот.

«Понятно, что земля после введения в оборот даст прибыль в лучшем случае со второго, а то и с третьего года ее использования, но для этого нужно производить те культуры, которые будут достаточно высокомаржинальными. Денег на введение в оборот потребуется вложить много: нужна техника, инфраструктура — электроэнергия, дороги», — отмечает эксперт. При этом основная культура, выращиваемая в России — пшеница, за ней следует ячмень. «Не стоит рассчитывать, что производители все засеют рапсом, соей, подсолнечником, так как эти агрокультуры, особенно последние две, требуют определенного климата», — рассуждает Корбут. Чтобы у компаний было больше желания вводить земли в оборот, он предлагает снять любые ограничения в виде пошлин для поставок выращенной продукции на любые рынки для тех хозяйств, которые этим занимаются.

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