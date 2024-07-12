Недофинансирование госпрограммы по вовлечению сельхозземель в оборот оценивается в 80 млрд рублей

Цель программы — вернуть в оборот более 13 млн гектаров сельхозземель Pixabay

Государственная программа по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель с 2022 по 2026 год будет недофинансирована на 80,5 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина. Об этом он сказал в ходе круглого стола комитета на тему «Исторические и законодательные аспекты освоения целины: достижения, опыт, перспективы». «С 2022 года работаем по второй целине (госпрограмма по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель). И здесь 80 млрд [руб.] недодали. Если бы были эти деньги, другие были бы деревни, другие были бы возможности, не было бы [такой нехватки] кадров», — считает Кашин.



По его словам, финансирование программы в 2022 году составило 23,8 млрд руб. при запланированных 40,5 млрд руб., в 2023-м — 34,5 млрд руб. вместо запланированных 43,5 млрд руб., в 2024 году — 40,6 млрд руб. вместо 58,6 млрд руб. по паспорту программы. На 2025 и 2026 годы предполагается выделение соответственно 37 млрд руб. и 37,5 млрд руб. при ранее запланированных 59,7 млрд руб. и 51,6 млрд руб. «Наша цель — вернуть эти земли в оборот. Мы сможем это сделать, когда получим необходимое финансирование, предусмотренное нашей программой, когда прекратятся неравные условия для крестьян. Мы будем продолжать говорить об этом и добиваться перемен», — подчеркнул Кашин.



Глава Минсельхоза Оксана Лут выразила надежду на продление программы «Земля» после 2030 года. Она отметила, что сейчас программа действует до 2030 года, и ведется работа по ее продлению, пишет «Интерфакс». Лут также подчеркнула необходимость продолжения работы по вовлечению новых земель в сельскохозяйственный оборот и улучшению плодородия почв. Она обратила внимание на положительную динамику в работе российских аграриев по включению залежных земель в оборот, по итогам трех лет реализации программы в оборот вернется более 2 млн га.



В конце апреля первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин высказал инициативу о возвращении прежнего уровня финансирования государственной программы по сельскохозяйственным землям. Он отмечал, что изначально до 2030 года планировалось выделить 538 млрд руб. на реализацию программы, однако в 2023 году произошло сокращение запланированных расходов на 10%. По мнению Яцкина, необходимо вернуть финансирование на прежний уровень.



Заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин тогда рассказывал, что за последние два года в сельскохозяйственный оборот было вовлечено 950,3 тыс. га земли. Лидерами программы по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот являются Удмуртия, Смоленская, Саратовская, Оренбургская области и Забайкальский край. «Мы готовим пакетное решение: мы не просто даем инструменты, мы прорабатываем перспективы использования земли с учетом и агрохимического анализа», — добавлял Разин.



Программа «Земля» была разработана Минсельхозом по указанию президента после заседания Госсовета в декабре 2019 года и утверждена правительством в мае 2021 года. Срок действия составляет 10 лет, основная цель заключается во возвращении в оборот не менее чем 13,2 млн га сельскохозяйственных земель. В 2024 году планируется ввести 2 млн га, в том числе 1,5 млн га — за счет кадастровых работ.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

