разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Недофинансирование госпрограммы по вовлечению сельхозземель в оборот оценивается в 80 млрд рублей

Минсельхоз надеется, что эта программа будет продлена

| Агроинвестор |

Цель программы — вернуть в оборот более 13 млн гектаров сельхозземель
Цель программы — вернуть в оборот более 13 млн гектаров сельхозземель

Государственная программа по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель с 2022 по 2026 год будет недофинансирована на 80,5 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина. Об этом он сказал в ходе круглого стола комитета на тему «Исторические и законодательные аспекты освоения целины: достижения, опыт, перспективы». «С 2022 года работаем по второй целине (госпрограмма по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель). И здесь 80 млрд [руб.] недодали. Если бы были эти деньги, другие были бы деревни, другие были бы возможности, не было бы [такой нехватки] кадров», — считает Кашин.

По его словам, финансирование программы в 2022 году составило 23,8 млрд руб. при запланированных 40,5 млрд руб., в 2023-м — 34,5 млрд руб. вместо запланированных 43,5 млрд руб., в 2024 году — 40,6 млрд руб. вместо 58,6 млрд руб. по паспорту программы. На 2025 и 2026 годы предполагается выделение соответственно 37 млрд руб. и 37,5 млрд руб. при ранее запланированных 59,7 млрд руб. и 51,6 млрд руб. «Наша цель — вернуть эти земли в оборот. Мы сможем это сделать, когда получим необходимое финансирование, предусмотренное нашей программой, когда прекратятся неравные условия для крестьян. Мы будем продолжать говорить об этом и добиваться перемен», — подчеркнул Кашин.

Глава Минсельхоза Оксана Лут выразила надежду на продление программы «Земля» после 2030 года. Она отметила, что сейчас программа действует до 2030 года, и ведется работа по ее продлению, пишет «Интерфакс». Лут также подчеркнула необходимость продолжения работы по вовлечению новых земель в сельскохозяйственный оборот и улучшению плодородия почв. Она обратила внимание на положительную динамику в работе российских аграриев по включению залежных земель в оборот, по итогам трех лет реализации программы в оборот вернется более 2 млн га.

В конце апреля первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин высказал инициативу о возвращении прежнего уровня финансирования государственной программы по сельскохозяйственным землям. Он отмечал, что изначально до 2030 года планировалось выделить 538 млрд руб. на реализацию программы, однако в 2023 году произошло сокращение запланированных расходов на 10%. По мнению Яцкина, необходимо вернуть финансирование на прежний уровень.

Заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин тогда рассказывал, что за последние два года в сельскохозяйственный оборот было вовлечено 950,3 тыс. га земли. Лидерами программы по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот являются Удмуртия, Смоленская, Саратовская, Оренбургская области и Забайкальский край. «Мы готовим пакетное решение: мы не просто даем инструменты, мы прорабатываем перспективы использования земли с учетом и агрохимического анализа», — добавлял Разин. 

Программа «Земля» была разработана Минсельхозом по указанию президента после заседания Госсовета в декабре 2019 года и утверждена правительством в мае 2021 года. Срок действия составляет 10 лет, основная цель заключается во возвращении в оборот не менее чем 13,2 млн га сельскохозяйственных земель. В 2024 году планируется ввести 2 млн га, в том числе 1,5 млн га — за счет кадастровых работ.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024
Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы

«Агротехника и технологии»

Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы
«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год