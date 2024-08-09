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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экс-депутат Госдумы продал агроактивы в Ростовской области

Покупателями стали агрохолдинг «Просторы» и паевой инвестфонд

| Агроинвестор |

Земельный банк холдинга «Дон Агро» составляет 67,3 тысячи гектаров
Земельный банк холдинга «Дон Агро» составляет 67,3 тысячи гектаров

Бывший топ-менеджер группы МДМ и экс-депутат Госдумы (2007-2011 годы) Евгений Туголуков продал свой растениеводческий бизнес — структуры холдинга Don Agro International, обратил внимание «Коммерсантъ». Как следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с 6 июля основным владельцем ростовских компаний «Дон Агро» (99,99%) и «Дон Мучнов» (90%) стало АО «Агрохолдинг "Просторы"». ООО «Волго-Агро» (Волгоградская область) перешло к ЗПИФ «Алдан». Ранее их контролировало АО «Тетра», бенефициаром которого выступает кипрская Severstone Invest. В пояснении к отчетности «Дон Агро» за 2023 год говорится, что конечный владелец бизнеса — Евгений Туголуков.

Компания «Дон Агро» была основана в 2009 году на базе пяти хозяйств и входила в холдинг «» до его банкротства. В 2012-м «Дон Агро» перешел под управление группы Prodalliance, которая входит в сингапурскую инвестиционную компанию StrongBow, основанную Туголуковым. Кроме «Дон Агро» Prodalliance управляла хозяйством «Волго-Агро». «Дон Агро» специализируется на растениеводстве и производстве молока. Земельный банк холдинга составляет 67,3 тыс. га, из которых 17,2 тыс. находятся в собственности, говорится на его сайте. Мощности единовременного хранения зерна — 105 тыс. т. Поголовье КРС по данным на декабрь 2021 года составляло 4,1 тыс. животных, в том числе 2,1 тыс. дойных коров, которые содержались на пяти фермах. «Дон Мучнов» занимается производством муки и крупы.

В феврале 2020 года Don Agro International провела IPO Сингапурской бирже и привлекла $3,6 млн. Размещение акций прошло на дополнительной площадке Catalist, предназначенной для молодых и быстрорастущих компаний, по цене 0,22 сингапурского доллара за бумагу, всего было размещено 23 млн акций. Привлеченные средства компания планировала направить на расширение банка пахотных земель, приобретение нового оборудования и модернизацию существующего. На тот момент у «Дон Агро» и «Волго-Агро» было 75 тыс. га земель, в том числе 53,2 тыс. га — у «Дон Агро».

Основным активом Туголукова является сеть медицинских центров «Медскан». Также у него остается еще один агроактив — 49% в ООО «Союзпромптица» (производит мясо индейки в Башкирии), доля находится под обременением (залог в Промсвязьбанке). В августе 2022 года «» писал, что казахская компания GB Finance Ltd, связанная с Туголуковым, купила на торгах «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК). Сумма сделки составила 3,3 млрд руб. Тогда бизнесмен рассказывал, что совместно с партнерами из Казахстана намерен в 2022—2024 годах реализовать программу, направленную на развитие агропромышленных активов в Башкортостане, Челябинской, Свердловской, Оренбургской областях, Пермском крае. Речь шла о формировании кластера по производству мяса индейки, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки. Однако в ноябре 2022-го конкурсный управляющий БПК Рустэм Саитгареев сообщил, что в ходе торгов произошла техническая ошибка, и на них победила «Московская сетевая компания», а не GB Finance Ltd.

Агрохолдинг «Просторы» (данные о его учредителях в ЕГРЮЛ не раскрываются) с середины января также является учредителем ООО «Косминвест», которое ранее через ООО «Виолан» контролировал сооснователь Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов. «Косминвест» занимает 21-е место в рейтинге крупнейших собственников сельхозземли, составленном , с 258 тыс. га.

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