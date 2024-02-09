Концерн «Покровский» планирует увеличить площадь сельхозземель

Сохранение земельного банка и его расширение — приоритетная задача компании В. Бычков

«Агрокомплекс Лабинский» - управляющая компания концерна «Покровский» - в этом году планирует увеличить площадь земельных угодий примерно на 10 тыс. га за счет выкупа паев в 17 районах Краснодарского края, направив на их приобретение «значительный объем инвестиций», говорится в сообщении компании. Она уже начала выкупать земли, которые обрабатывает на условиях аренды, а также приобретать новые земельные участки. Сейчас закрыты сделки по 329 га, их стоимость не уточняется.



Согласно исследованию консалтинговой компании Macon, которое она проводила в сентябре прошлого года, средневзвешенная цена продажи 1 га земли на Кубани тогда составляла 380 тыс. руб., в том числе пашни стоили в среднем 288 тыс. руб./га. Таким образом, покупка 329 га могла обойтись агрохолдингу примерно в 95-125 млн руб.



«Сохранение земельного банка и его расширение — наша приоритетная задача, так как от ее решения напрямую зависит вся деятельность растениеводческих и животноводческих хозяйств, — отметил гендиректор «Агрокомплекса Лабинский» Алексей Скоробогатов, слова которого приводятся в сообщении. — Компания будет использовать земли для производства сельскохозяйственной продукции с применением исключительно бережливых технологий. Пайщики уже своевременно получают от нас выплаты как по договорам купли-продажи, так и арендные платежи».



В октябре 2023 года концерн «Покровский» по решению Лабинского городского суда Краснодарского края был передан в федеральную собственность под управление Росимущества. 5 декабря для всех юридических лиц группы компаний была назначена управляющая компания — ООО «Агрокомплекс Лабинский». Новая управленческая команда проводит аудит активов, которые Генпрокуратура в ходе расследования уголовных дел в отношении экс-бенефициаров «Покровского», оценивала в сумму до 100 млрд руб.



В 2024 году перед агрохолдингом стоит серьезный управленческий вызов. «Мы намерены решить все внутрикорпоративные споры, упрочить финансовую устойчивость и производственную эффективность, сохранить кадровый потенциал и обеспечить дальнейший рост и развитие предприятий, входящих в группу компаний», — ранее говорил «Агроинвестору» Скоробогатов.



Концерн «Покровский» - многопрофильный агрохолдинг, один из самых крупных на Юге России. Он специализируется на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, производстве сахара, а также мясопереработке. Основные производственные активы сосредоточены в Краснодарском крае. Земельный банк концерна в регионе составляет 215,6 тыс. га, выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла, масличные, а также технические культуры. Общий земельный банк концерна превышает 240 тыс. га, с этим показателем в 2023 году он стал 21-м в рейтинге крупнейших владельцем сельхозземель, составленном консалтинговой компанией BEFL.



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