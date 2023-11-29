Структура Романа Троценко планирует купить «А7 Агро» в Оренбургской области

«А7 Агро» занимается выращиванием зерна, овощей и молочным животноводством flickr.com

ГК «Азот», бенифициаром которого считают Романа Троценко, получила предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение сельскохозяйственного предприятия «А7 Агро» в Оренбургской области. Решение по данному запросу было зарегистрировано в базе ФАС, пишет «Коммерсантъ». Для основателя AEON Троценко, чье состояние по оценке Forbes, составляет 3,2 млрд руб., приобретение «А7 Агро» может стать второй крупной инвестицией в агросекторе за последнее время.



«А7 Агро» занимается выращиванием зерна, овощей и молочным животноводством. По данным компании, к концу 2022 года она контролировала 84,45 тыс. га сельскохозяйственных угодий и владела фермами с 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота. Согласно данным ЕГРЮЛ, бенефициарами «А7 Агро» являются Сергей Левин и Нелли Левина, которые также владеют мясокомбинатом «А7 Агро Переработка», молочным заводом «А7 Агро — ОМК» и сетью магазинов «Летний луг». В конце 2022 года Троценко, контролирующий компанию «Аеон Агро», выкупил агрохолдинг «Ростагро» у банка «Траст» за 18,8 млрд руб. Агрохолдинг владеет около 240 тыс. га сельхозземель, в основном расположенных в Пензенской и Саратовской областях.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов сказал «Коммерсанту», что спрос на средние и крупные аграрные компании в Поволжье и других сельскохозяйственных регионах остается стабильным. Он также считает, что для инвесторов важны качество управления, четкая стратегия бизнеса и доходность. Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает потенциальную синергию в сделке, учитывая близость земель «А7 Агро» к хозяйствам «Ростагро». Однако он обращает внимание на рисковую природу земледелия в Оренбургской области.



По информации источника «Коммерсанта», стоимость покупки «А7 Агро» для покупателя может составить от 4 млрд руб. до 6 млрд руб. Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что сейчас в России наблюдается окончание передела рынка сельхозугодий. «В начале нулевых мы видели зарождение крупных агрохолдингов с большими земельными банками у нас в стране. В 2010-х годах появились новые крупные игроки на аграрном рынке, деньги в агросектор потекли из банковских и промышленных холдингов, все устремились на этот перспективный рынок. С начала 2020-х годов это движение приняло законченные формы, все "лежащие на поверхности" земельные фонды были поделены, вырисовались контуры будущих тяжеловесов», — рассказывает она.



По ее словам, сейчас происходит добор земельных банков за счет менее качественных земель с точки зрения ведения хозяйствования, но важных для «застолбления» и позиционирования себя как структуры федерального масштаба. Крупные агрохолдинги федерального масштаба будут иметь преференции как за счет «эффекта масштаба» и оптимизации логистики и сбыта, так и доступ к различного рода субсидиям и преференциям, считает Корягина.



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