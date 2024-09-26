Темпы сева озимых опустились до одиннадцатилетнего минимума

За последние 30 дней в Европейской части России выпало менее 20% от нормы осадков flickr.com

К 20 числам сентября озимыми зерновыми было засеяно 8,3 млн га против 9,3 млн га годом ранее и в среднем за пять лет. Это самый низкий показатель с 2013 года, сообщил аналитический центр «СовЭкон», пояснив, что сев отстает от средних значений на фоне неблагоприятной погоды в основных регионах выращивания озимых. Так, темпы сева на Юге и в Поволжье отстают на 0,4 млн га от прошлогодних показателей, в Центре было засеяно на 0,2 млн га меньше площадей, чем в прошлом году.



За последние 30 дней в Европейской части России выпало менее 20% от нормы осадков. Сухая погода — сдерживающий фактор для проведения сева и представляет угрозу для уже засеянных полей, отметили аналитики. В ближайшие две недели основные погодные модели предсказывают сохранение сухой погоды в Поволжье, Центре и чуть более влажную погоду на Юге. На фоне повсеместной нехватки влаги высока вероятность, что растения войдут в зиму в плохом состоянии, предупреждает «СовЭкон». В первую очередь, проблемы могут возникнуть у аграриев Поволжья, где раньше других регионов заканчивается вегетационный период и начинаются первые заморозки. Низкие темпы сева в двух крупных макрорегионах производства озимой пшеницы вкупе с неблагоприятными условиями для развития озимых создают предпосылки для относительно низкого урожая в слежующем году, считают аналитики.



В компании «Тамбовские фермы» сократили озимый клин на 40%, сохранив при этом стандартные сроки посевной. «Уменьшили мы его из-за погодных условий — в период сева озимых в нашем регионе было очень сухо», — уточнил «Агроинвестору» гендиректор компании Игорь Поляков. При этом, подчеркивает он, на тех площадях, что были засеяны озимыми, пока не появилось всходов, хотя все сроки уже прошли. «Поэтому есть опасения, что озимых в следующем году у нас не будет», — добавляет руководитель. Причина такой неблагоприятной ситуации со всходами — полное отсутствие в регионе влаги. И в ближайшее время, по данным Полякова, изменения ситуации не предвидится.



На агропредприятии «Елань» из Оренбургской области озимый сев почти завершен. Площади под озимыми в компании в этом году на 3% меньше, чем в прошлом. Сев проводили примерно в те же сроки, как в 2023-м. «У нас было много осадков летом, что нам помешало содержать некоторые черные пары — проводить их механическую обработку. Поэтому мы применяли или химическую обработку перед севом озимых или использовали прямой сев — технологию no-till», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Елани» Алексей Орлов.



Однако, когда земля была подготовлена к севу, возникла другая проблема: засушливая погода. «Верхний слой почвы сильно просох, ведь дождей у нас в регионе не было с конца августа. Правда, в нижних слоях почвы влаги достаточно. Важно, чтобы всходы смогли корнями “зацепиться” за эту влагу», — делится руководитель. Он добавляет, что сейчас всходы озимых, которые были посеяны первыми, уже есть, правда, они не дружные, поэтому не сильно радуют. На тех же полях, которые были засеяны позже, всходов еще нет, и по поводу них есть некоторые опасения: к проблеме с засухой добавились ночные заморозки, которые также препятствуют развитию озимых на ранних стадиях.



В агрохолдинге «Лазаревское» из Тульской области уже закончили сев озимых. «Площадь сева у нас была плановая: 7,2 тыс. га пшеницы и 535 га рапса. В этом году мы добавили только озимый рапс из-за изменения плана по севообороту», — говорит глава компании Кристина Романовская. Что касается погодных условий, то на данный момент самое пагубное влияние на озимый сев оказывает засуха в регионе, добавляет она.



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