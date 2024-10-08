Сев озимых идет тяжело из-за нехватки влаги

В октябре условия для появления всходов и вегетации озимых прогнозируются хуже обычных Freepik.com

Минсельхоз рассчитывает, что озимые под урожай 2025 года займут 20 млн га, однако сев из-за нехватки влаги проходит очень тяжело, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром», пишет «Интерфакс». «Сеем практически в песок», — посетовала она, уточнив, что в ряде регионов дождя не было «где-то с апреля». Тем не менее, Лут подчеркнула, что 20 млн га озимых будут посеяны. «Вопрос в том, что будет дальше со всходами, вегетация растений будет зависеть от наличия воды, дождей», — добавила она.



Министр напомнила, что в этом году Россия «попала во все возможные природные явления». «Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха, и она продолжается до сих пор: в некоторых регионах с апреля не было дождя. Сибирь у нас залило, там невозможно было еще несколько недель назад убрать урожай. И саранча налетела, а еще в последнюю неделю на юге был песок (песчаные бури), которым замело все посевы, которые остались еще неубранными, — перечислила министр. — Не знаю, были ли такие года раньше, когда свалилось все, что может быть с климатом».



В конце сентября на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил, что ситуация со всходами озимых в ряде регионов удручающая. «Мы самым пристальным образом смотрим на ситуацию с озимыми. Она выглядит как крайне сложная, переходящая, возможно, в некий драматизм, поскольку следующие две недели не дают дожди на очень большой площади. Нас особенно волнуют Саратовская и Волгоградская области. Растения могут потерять возможность проклюнуться и выйти в стадию шильца», — отмечал эксперт.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков ранее рассказывал «Агроинвестору», что из-за погодных условий предприятие сократило озимый клин на 40%: в период сева озимых было очень сухо. К концу сентября на тех площадях, которые были заняты озимыми, не было всходов, хотя все сроки уже прошли. Причина— полное отсутствие в регионе влаги.



По прогнозу Гидрометцентра, в октябре в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Центральном Черноземье сохранится дефицит осадков. Условия для появления всходов и вегетации озимых культур будут хуже обычных.



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