Аграрии фиксируют снижение рентабельности

Доходность по нишевым культурам выше, чем по традиционным Freepik.com

По мнению гендиректора компании «АгроГрад» Павла Царева, аграриям нужно осознавать, что доходности, которая отмечалась до 2023 года, скорее всего, уже не будет. «Мы должны понимать, что та доходность, что была до 2023 года, и того вектора роста по доходности, который был, наверное, уже не будет», — сказал он в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». Царев также обратил внимание на то, что ни перепроизводство последних лет, ни снижение урожая этого года никак не отражаются на мировой цене, в частности, пшеницы. В результате аграрии сейчас могут управлять только своими затратами и земельным банком, и разумное распоряжение этими ресурсами позволит продолжать работать. «Тенденция снижения маржинальности видна <...>. Но удобрения мы покупали и будем покупать — динамика урожаев говорит сама за себя: в 2003 году страна производила 75 млн т, сейчас — 150 млн т (зерна) — это правильное землепользование, удобрения, селекция», — отметил Царев.



Диверсификация земельного банка «АгроГрада» — его активы расположены в пяти регионах — позволила компании остаться в плюсе с точки зрения экономики, несмотря на погодные условия этого года. Так, в Краснодарском крае удалось добиться рекордного урожая озимой пшеницы — ее урожайность в среднем была на уровне около 88 ц/га, но в ЦФО показатель был ниже прошлогоднего и средних значений — не более 50 ц/га. При этом, продолжает Царев, производство технических культур на Кубани побило антирекорд, в то время как в Центре урожайность близка к плановым показателям за последние пять лет.



Гендиректор «АЕОН Агро» Кирилл Ершов в ходе конференции рассказал, что компания работает с 2022 года (ходит в топ-20 землевладельцев России по версии BEFL), но уже в 2023-м цены на зерновые упали, а ключевая ставка начала расти. Большая часть земель группы расположена в Пензенской области, но регион отдален от экспортных рынков сбыта, и в результате там одна из самых низких цен на зерновые в Европейской части страны. «Рассчитывали на другую рентабельность (когда входили в бизнес), ориентируясь на предыдущие годы», — отметил он.



Снижение доходности при производстве пшеницы привело к тому, что в этом году компания решила уходить от ее выращивания и переходить на нишевые культуры — их маржинальность выше. Например, «АЕОН Агро» начала возделывать чечевицу. «Бобовые, масличные, наверное, являются драйвером в Поволжье», — считает Ершов. Также, продолжает он, компания посеяла масличный лен и твердую пшеницу, но столкнулась со всеми погодными аномалиями: заморозки, жара и засуха, потом — дожди во время уборки. Тем не менее, урожайность по озимым составила 40 ц/га, по яровой пшенице — меньше.



«Мы видим, что мы не можем влиять на погодные условия, но мы можем влиять на технологии. Производство сельхозпродукции — это цепочка, начиная с подготовки почвы, семян», — отметил он. По словам Ершова, непогода сказалась и на озимых под урожай 2025 года, сев которых компания завершила несколько недель назад. «Я могу сказать, что ситуация критическая: нет ни одного дождя, все “лежит” в сухой почве», — сказал он, допустив, что с пшеницей в следующем году могут быть проблемы. По словам Ершов, в этом году площадь под озимой пшеницей в компании меньше, чем в прошлом, также поступили многие другие сельхозпроизводители.



При этом чечевица, по его словам, в 2024-м показала себя великолепно — ее посевы были небольшими, но компания видит в ней значительный потенциал. В следующем году планируется увеличить площади под ней в 10 раз (до 3 тыс. га). В целом «АЕОН Агро» рассчитывает, что нишевые высокомаржинальные культуры должны составлять до 20-30% от севооборота агрохолдинга. На масличном льне отразилась засуха этого года, и его урожай оказался ниже ожидаемого, но компания также видит в нем потенциал и планирует расширить его посевы.



«По твердой пшенице ситуация неоднозначная: там, где мы больше всего на нее рассчитывали, и там, где она должна получаться, — в Саратовской области — у нас получилось ее меньше всего. А ближе к Тамбову мы получили твердую пшеницу с хорошим “стеклом”, качеством, и видим, что урожайность на уровне яровой мягкой пшеницы. Мы будем в любом случае развивать посевы твердой пшеницы в следующем году», — отметил Ершов. По его словам, цена на твердую пшеницу, даже если она не лучшего качества, — на уровне пшеницы 4-го класса в том же регионе.



Кроме того, на фоне снижения доходности в производстве пшеницы компания планирует развиваться в области ее глубокой переработки, а также в переработке масличных. «Но при нынешней ключевой ставке притормозили инвестактивность», — добавил Ершов. По его мнению, это перспективные направления еще и на фоне регулирования цен на пшеницу. При этом топ-менеджер отметил, что внутренний рынок «ожил» и переработчики в регионах дают нормальные цены: в некоторых случаях они даже выше, чем у экспортеров.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

