Эта весна в Северном полушарии была самой теплой за весь период инструментальных наблюдений Pixabay

В июне на юге России прогнозируется дефицит осадков и сохранятся напряженные агрометеорологические условия из-за засухи, прогнозирует Гидрометцентр. На большей территории европейской части страны в первой декаде месяца при выпадении осадков увлажнение почвы увеличится, и условия для роста и развития сельхозкультур будут улучшаться. В целом в июне ожидаются хорошие условия для роста и формирования урожая.



На Урале и в Западной Сибири в начале месяца, как ожидается, погода будет холоднее обычной, однако условия для завершения посевных работ, появления всходов, роста и развития озимых зерновых будут удовлетворительными. На Урале в отдельные дни возможны заморозки, что опасно для всходов картофеля, но в целом в июне ожидаются хорошие условия для роста и формирования урожая. На Дальнем Востоке тепло- и влагообеспеченность прогнозируется на достаточном уровне, однако в Амурской области и Приморском крае из-за дождей на части полей возможно переувлажнение почвы, предупреждают метеорологи.



Эта весна в Северном полушарии была самой теплой за весь период инструментальных наблюдений, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В мае по территории страны средняя месячная температура была в пределах нормы, при этом очень холодными были восток европейской части страны, Урал, Западная Сибирь, тогда как на западе и юге было тепло.



В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях этой весной выпало всего 18-26% от нормы осадков, в Тверской области — 28%, в Московской — 48-50%. Меньше половины от нормы осадков выпало и в ряде регионах Центрального Черноземья — Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Курской областях. В южной половине Поволжья осадков тоже было мало. Засушливая погода в апреле и мае была в Крыму — там выпало меньше трети от нормы осадков, привел данные Вильфанд. «Однако говорить о засухе не приходится: в этом году было очень много снега, поэтому продуктивной влаги в почве достаточно, хотя некоторое напряжение все же есть», — подчеркнул он.



По его словам, очень сложная погода на Урале и юге Западной Сибири стояла весной и в начале июня — там было очень холодно. «Сейчас теплеет, однако фронтальные разделы, которые перемещаются в этот регион, обуславливают сильные осадки — дождь и град — и усиление ветра до 20 м/с. Ситуация касается Хакасии, Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей. А в ряде районов Иркутской области все еще держатся заморозки», — рассказал Вильфанд. Однако в целом лето, по его прогнозам, в этом году будет теплое.



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