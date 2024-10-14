Озимый сев вызывает опасения

Минсельхоз рассчитывает, что озимые под урожай 2025 года займут 20 млн гектаров Pixabay

К 11 октября аграрии посеяли озимые почти на 14,4 млн га, что почти совпадает с уровнем прошлого года, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на заседании оперштаба в ходе выставки «Золотая осень-2024». «Мы отставали более чем на 1 млн га, теперь видим, что практически по всем регионам мы с темпами выровнялись, — цитирует его «Интерфакс». — Наша цель — порядка 20 млн га посевов озимых, это уровень прошлого года». При этом Разин признал, что в ряде регионов Центра и Юга есть определенные сложности с влагой. Ранее о том, что сев озимых идет тяжело из-за нехватки влаги, говорила глава Минсельхоза Оксана Лут.



Опрошенные «Агроинвестором» руководители сельхозпредприятий подтверждают, что в этом году сев озимых проходит в непростых условиях. Агрохолдинг «Степь» на 9 октября вел работы в рамках осенней посевной кампании. К тому моменту было засеяно более 70% от запланированных площадей. «В этом году аграрии столкнулись с тяжелейшими погодными условиями. Летом и осенью на юге России отмечались аномально высокие температуры и отсутствие дождей, засуха привела к критическому недостатку влаги в почве, — рассказывает гендиректор компании Андрей Недужко. — В случае отсутствия дождей в ближайшие недели озимые посевы не смогут развиваться нормально, что критически отразиться на будущем урожае». При этом существенно передвинуть сроки осеннего сева невозможно, подчеркивает он, добавляя, что, согласно данным мониторинга, подобных сложных погодных условий для аграриев не было уже около 10 лет.



Недужко уточняет, что Агрохолдинг «Степь» не сокращал площади под сев озимых культур, они остались примерно на уровне прошлого года. «Озимая пшеница является основной производственной культурой в компании, под нее выделено около половины посевных площадей», — добавляет он.



Сухая погода, которая стоит с конца лета, благоприятна для уборки, но очень неблагоприятна для озимых, подчеркивает гендиректор компании «Вилион» из Тамбовской области Сергей Токарев. «Пшеница у нас просто лежит в сухой земле», — сетует он. Руководитель говорит, что в регионе принято начинать посевную кампанию озимой пшеницы в районе 25 августа. «И там, где большие площади под озимыми, мы в это время и начали. Где не очень большие и достаточно технической базы, чтобы быстро отсеяться, начали сев озимых 15 сентября и закончили в районе 20-25 сентября», — уточняет Токарев.



Он добавляет, что 7-9 октября было пасмурно, прошли небольшие дожди, и местами поля промочило на глубину слоя почвы от 2 см до 6 см. «Этого недостаточно. Для того, чтобы появились всходы, нужно, чтобы влага попала в землю хотя бы на 10 см, не меньше 10 см, a 2 см — это значит, что она даже не достала до зерна», — отмечает руководитель. Было бы неплохо, если бы в регионе до наступления зимы выпали осадки, чтобы промочить десятисантиметровый слой почвы. «Тогда можно рассчитывать, что у озимых образуются корешки, и они уйдут в зиму хотя бы на стадии шильца», — рассуждает глава «Вилиона». По его словам, такой ситуации с отсутствием всходов озимых в компании еще не было за 20 лет ее существования.



Тем не менее, площади под озимыми в «Вилионе» не сокращали. «Мы строго придерживаемся севооборота и ничего не уменьшаем — проводим только ротацию полей согласно севообороту», — делится Токарев. Он добавляет, что в компании пока сохраняют интенсивную технологию растениеводства — используют необходимое количество удобрений и СЗР, проводят раскисление почвы.



В компании «Нива-Михеев и К» из Нижегородской области традиционно на озимые приходится 15% от площадей, занятых под зерновыми культурами, хотя в последние два года их доля составляет около 20%: 100 га рапса и порядка 600 га пшеницы. «Пока сложно оценить ситуацию с озимыми. У сельхозпроизводителей, которые сеяли озимые по парам, уже появились всходы. Мы работаем по технологии no-till, и у нас на 50% посевов озимые взошли, 50% даже не проклюнулось, потому что земля сухая», — рассказывает коммерческий директор компании Леонид Мудров. Первый со второй половины августа дождь прошел только 8 октября. Для конца первой декады октября в регионе такая ситуация не нормальна: но из-за того, что долгое время в области стояла сухая погода и сеяли в сухую землю, ситуация со всходами хуже обычного, уточняет он.



Компания начинает внедрять в озимый клин рапс, но в этом году его было посеяно вдвое меньше, чем планировалось. «Его нужно сеять с 5 по 15 августа, но до начала августа погода была засушливая, не было дождей на протяжении месяца-полутора, и мы беспокоились, что осадков больше не будет, и мы не получим всходов. Тогда мы посеяли часть рапса. Потом пошли обильные дожди, и в поля техникой было не зайти до 20-х чисел августа, когда сроки сева вышли», — комментирует Мудров. В целом же, по его словам, Нижегородская область в этом году перевыполнила план по севу озимых зерновых, засеяв ими 110% от запланированных площадей, или 240 тыс. га вместо 220 тыс. га.



Гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев говорит, что озимый сев на предприятиях в ЦФО полностью завершен. «В хозяйствах Кубанского филиала он продолжается, сейчас посеяно примерно 55-60% от запланированной площади», — приводит данные он. В Липецком филиале компании ситуация непростая, но не форс-мажорная. «Пока всходов нет, семена находятся в земле как бы на хранении. При этом уже часть влаги до семян дошла, также в ближайшее время прогнозируются осадки, поэтому ожидаем, что ситуация со всходами выправится», — делится Царев.



В Орловском филиале есть определенные сложности со всходами из-за нехватки влаги, большая часть семян лежат сухие. Но в последние дни выпали дожди и в ближайшее время прогнозируются осадки, поэтому определенные перспективы со всходами озимых есть, надеется глава «АгроГарда». В Тамбовском филиале по парам не везде, но частично есть всходы. «По остальным предшественникам всходов нет. Ждем осадки. Если они будут, то все должно быть хорошо», — рассказывает Царев. Площадь озимого сева в группе хозяйств в связи с неблагоприятными погодными условиями не сокращали. Единственное изменение, которое внесли — заменили озимый рапс на ячмень.



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