Минсельхоз США понизил прогноз производства пшеницы в России

Ранее Минсельхоз России также снизил свой официальный прогноз flickr.com

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) уменьшила прогноз производства пшеницы в России на 1 млн т, до 82 млн т. При этом прогноз экспорта остался без изменений по сравнению с сентябрем — 48 млн т, а по переходящим запасам — повышен с 6,7 млн т до 7,2 (в сезоне-2023/24 — 11,7 млн т). Прогноз производства фуражного зерна снижен с 36,8 млн т до 35,5 млн т (в сезоне-2023/24 — 42,54 млн т), оценка его экспорта также уменьшена на 1,1 млн т, до 7 млн т (12,46 млн т). В том числе прогноз отгрузок кукурузы на внешние рынки в этом сельхозгоду сокращен на 0,5 млн т, до 3,3 млн т (6,2 млн т в предыдущем сезоне) на фоне снижения ее сборов до 13 млн т, на 0,5 млн т меньше, чем в сентябрьском обзоре (16,6 млн т в 2023/24 году). Прогноз экспорта ячменя снижен на 0,6 млн т, до 3,4 млн т (5,8 млн т) при производстве17,5 млн т (в сентябрьском отчете — 18,3 млн т, в прошлом году — 20,5 млн т).



Свои прогнозы снизил и аналитический центр «СовЭкон», сообщает «Интерфакс». Так, оценка сбора зерна уменьшена со 124,4 млн т до 122,9 млн т — этот показатель может стать самым низким с 2021 года, когда Россия собрала 121,3 млн т зерна. В том числе прогноз по сбору пшеницы снижен с 82,9 млн т до 81,5 млн т из-за значительного падения урожайности к концу уборки в нескольких сибирских регионах. Урожай ячменя аналитики ожидает на уровне 16,5 млн т (17,2 млн т в сентябрьском прогнозе). В то же время прогноз сбора кукурузы повышен с 11,7 млн т до 12,2 млн т, что отражает относительно высокую урожайность в Центральном и Приволжском федеральных округах.



В конце прошлой недели официальный прогноз урожая также был снижен. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, сбор зерна в этом году составит примерно 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — сказал Патрушев в ходе выставки «Золотая осень» (цитата по ТАСС). Ранее урожай зерна прогнозировался на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы.

По текущему прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай пшеницы в этом сезоне составит менее 82 млн т, кукурузы — порядка 12 млн т, ячменя — менее 17 млн т, всех зерновых — около 125 млн т. Экспорт пшеницы, по словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, ожидается на уровне 42 млн т, всего зерна — 50,5 млн т. Экспортный потенциал кукурузы в этом сезоне оценивается в 2,5 млн т, но он может оказаться и ниже.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивает производство пшеницы на уровне 81-82 млн т, кукурузы — 12-12,2 млн т, всего зерна — 125 млн т (включая новые регионы). Отгрузки зерновых (без зернобобовых) могут составить 50-51 млн т, в то числе пшеницы — 47,5 млн т. При этом прогнозировать экспорт кукурузы урожая этого года сейчас бессмысленно, но однозначно объемы будут небольшими. «Сейчас и пошлина запредельно высокая (2827 руб./т), и, главное, очень хороший внутренний спрос, который поддерживает цены. В этом случае фермерам проще работать с внутренним рынком: уровень требований <...> ниже и нет непрогнозируемой пошлины, хотя я не думаю, что она снизится», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, повышение пошлины в 9,5 раза, которое прошло в конце сентября, является инструментом для ограничения ее экспорта.



В конце сентября аналитическая компания «ПроЗерно» также снижала свои прогнозы. Так, урожай всего зерна оценивался в 123,6 млн т (предыдущий прогноз — 126 млн т, без учета новых регионов), из них пшеницы — 81,6 млн т (82,8 млн т), ячменя — 16,8 млн т и самый глубокий провал в этом сезоне покажет кукуруза — 11,9 млн т, говорил гендиректор компании Владимир Петриченко. По оценкам аналитического центра «Русагротранса», производство всего зерна составит 124,2 млн т, в том числе урожай пшеницы оценивается в 82 млн т, ячменя — 16,8 млн т, кукурузы — 12,4 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

