разделы

реклама

журналы

Форум «Рынки зерна и масличных»
Форум «Рынки зерна и масличных»

Минсельхоз США понизил прогноз производства пшеницы в России

Уменьшены почти все показатели по производству и экспорту зерновых из России

| Агроинвестор |

Ранее Минсельхоз России также снизил свой официальный прогноз
Ранее Минсельхоз России также снизил свой официальный прогноз

() уменьшила прогноз производства пшеницы в России на 1 млн т, до 82 млн т. При этом прогноз экспорта остался без изменений по сравнению с сентябрем — 48 млн т, а по переходящим запасам — повышен с 6,7 млн т до 7,2 (в сезоне-2023/24 — 11,7 млн т). Прогноз производства фуражного зерна снижен с 36,8 млн т до 35,5 млн т (в сезоне-2023/24 — 42,54 млн т), оценка его экспорта также уменьшена на 1,1 млн т, до 7 млн т (12,46 млн т). В том числе прогноз отгрузок кукурузы на внешние рынки в этом сельхозгоду сокращен на 0,5 млн т, до 3,3 млн т (6,2 млн т в предыдущем сезоне) на фоне снижения ее сборов до 13 млн т, на 0,5 млн т меньше, чем в сентябрьском обзоре (16,6 млн т в 2023/24 году). Прогноз экспорта ячменя снижен на 0,6 млн т, до 3,4 млн т (5,8 млн т) при производстве17,5 млн т (в сентябрьском отчете — 18,3 млн т, в прошлом году — 20,5 млн т). 

Свои прогнозы снизил и аналитический центр «», сообщает «Интерфакс». Так, оценка сбора зерна уменьшена со 124,4 млн т до 122,9 млн т — этот показатель может стать самым низким с 2021 года, когда Россия собрала 121,3 млн т зерна. В том числе прогноз по сбору пшеницы снижен с 82,9 млн т до 81,5 млн т из-за значительного падения урожайности к концу уборки в нескольких сибирских регионах. Урожай ячменя аналитики ожидает на уровне 16,5 млн т (17,2 млн т в сентябрьском прогнозе). В то же время прогноз сбора кукурузы повышен с 11,7 млн т до 12,2 млн т, что отражает относительно высокую урожайность в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В конце прошлой недели официальный прогноз урожая также был снижен. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, сбор зерна в этом году составит примерно 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы. «С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — сказал Патрушев в ходе выставки «Золотая осень» (цитата по ТАСС). Ранее урожай зерна прогнозировался на уровне 132 млн т, в том числе 85-86 млн т пшеницы.


По текущему прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (), урожай пшеницы в этом сезоне составит менее 82 млн т, кукурузы — порядка 12 млн т, ячменя — менее 17 млн т, всех зерновых — около 125 млн т. Экспорт пшеницы, по словам гендиректора Дмитрия Рылько, ожидается на уровне 42 млн т, всего зерна — 50,5 млн т. Экспортный потенциал кукурузы в этом сезоне оценивается в 2,5 млн т, но он может оказаться и ниже. 

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивает производство пшеницы на уровне 81-82 млн т, кукурузы — 12-12,2 млн т, всего зерна — 125 млн т (включая новые регионы). Отгрузки зерновых (без зернобобовых) могут составить 50-51 млн т, в то числе пшеницы — 47,5 млн т. При этом прогнозировать экспорт кукурузы урожая этого года сейчас бессмысленно, но однозначно объемы будут небольшими. «Сейчас и пошлина запредельно высокая (2827 руб./т), и, главное, очень хороший внутренний спрос, который поддерживает цены. В этом случае фермерам проще работать с внутренним рынком: уровень требований <...> ниже и нет непрогнозируемой пошлины, хотя я не думаю, что она снизится», — прокомментировал «» Корбут. По его мнению, повышение пошлины в 9,5 раза, которое прошло в конце сентября, является инструментом для ограничения ее экспорта.

В конце сентября аналитическая компания «» также снижала свои прогнозы. Так, урожай всего зерна оценивался в 123,6 млн т (предыдущий прогноз — 126 млн т, без учета новых регионов), из них пшеницы — 81,6 млн т (82,8 млн т), ячменя — 16,8 млн т и самый глубокий провал в этом сезоне покажет кукуруза — 11,9 млн т, говорил гендиректор компании Владимир Петриченко. По оценкам аналитического центра «», производство всего зерна составит 124,2 млн т, в том числе урожай пшеницы оценивается в 82 млн т, ячменя — 16,8 млн т, кукурузы — 12,4 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна