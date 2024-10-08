Экспортные цены на российскую пшеницу выросли

Цены в портах и на внутреннем рынке продолжили укрепляться Т. Кулистикова

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в октябре на прошлой неделе выросли на $10, до $226/т FOB, с поставкой в ноябре — до $230/т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу прибавила $8 и достигла $257/т, германская подорожала на $9, до $266/т, американская — на $9, до $268/т. В конце августа на мировом рынке возобновился рост цен на пшеницу, однако цена российской больше месяца держалась на уровне примерно $216/т.



Рынки продолжает поддерживать засуха в России, на востоке Украины и в районе Великих Равнин в США, ухудшение состояния посевов в Австралии из-за заморозков в конце сентября, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, пояснили аналитики «Русагротранса». На этом фоне увеличился спрос со стороны стран-импортеров. Так, Саудовская Аравия (GFSA), по сообщениям трейдеров, закупила 307 тыс. т преимущественно российской пшеницы, в том числе 252 тыс. т с поставкой с 10 по 25 декабря и 55 тыс. т с поставкой с 10 по 25 января 2025 года по цене около $243/т FOB Новороссийск. Алжир также проводит тендер по закупке пшеницы в ноябре-декабре. Турция планирует разрешить переработчикам закупать импортную пшеницу после 15 октября при условии, что ее доля составит 15%, а 85% будет приобретено из запасов TMO (Зерновое агентство Турции).



На прошлой неделе Союз экспортеров зерна сообщил, что планирует обратиться в Минсельхоз с предложением пересмотреть методику распределения квоты на вывоз зерна на вторую половину сезона, поскольку некоторые участники рынка сейчас отгружают зерно за рубеж по низким ценам, рассчитывая получить повышенную квоту. «Действия некоторых горе-экспортеров наносят прямой финансовый ущерб российским аграриям, равно как и репутации России на мировом рынке зерна, искажая объективное ценообразование и подрывая стабильность поставок нашим потребителям в течение всего сезона», — обращает внимание союз.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут тоже говорит, что российские экспортные цены должны быть адекватными по отношению к мировому рынку. «Разница с французскими (ценами на пшеницу FOB) в $25-30, с румынскими — $20 — это явно не нормально и не адекватно ситуации, тем дополнительным затратам, которые возникают из-за санкционного давления <...>. Это слишком большой дисконт», — считает он. По его мнению, нормальный размер дисконта для российской пшеницы — $5-7/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в портах продолжили расти. На глубокой воде они увеличились на 700 руб. к уровню предыдущей недели, до 18 тыс. руб./т без НДС, на малой — на 400 руб., до 16,4 тыс. руб./т. Год назад цены были на уровне 14,9 тыс. руб./т и 11,6 тыс. руб./т соответственно. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге выросли на 550 руб., до 18 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы также укреплялся. На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 750 руб., до 15,7-16 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — на 200 руб., до 13,5-14 тыс. руб./т, в Поволжье — на 400 руб., до 13,6-14 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 4-го класса оставались на уровне 9-10,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). Пшеница 3-го класса в зависимости от региона стоит 10,5-13,5 тыс. руб./т без НДС на воротах переработчика.



По уточненным данным, экспорт пшеницы в сентябре составил 5,26 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, годом ранее отгрузки были выше — 5,48 млн т, сравнили аналитики «Русагротранса». За июль-сентябрь было вывезено 14,73 млн т против 15 млн т за аналогичный период 2023 года. Крупнейшим покупателем остается Египет, в сентябре увеличивший импорт на 0,8 млн т, до почти 2,9 млн т. Далее идет Турция, сократившая ввоз на 0,69 млн т, до 1 млн т: поскольку в стране до 15 октября действует запрет на импорт, пшеница выгружалась на портовые склады либо шла транзитом. Третье место среди покупателей занимает Алжир с 0,98 млн т.



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