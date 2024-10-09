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Сбор зерна превысил 120 млн тонн

Его качество лучше, чем в прошлом году

| Агроинвестор |

Посевы зерновых и зернобобовых обмолочены на 91% площадей
Посевы зерновых и зернобобовых обмолочены на 91% площадей

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, качество зерна в этом году лучше, чем в прошлом, треть собранного объема пшеницы приходится на 1-3 классы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации. По ее словам, посевы зерновых и зернобобовых обмолочены на 91% площадей, собрано более 120 млн т. «Внутреннее потребление всех зерновых культур у нас составляет 85-87 млн т в год. Таким образом, продбезопасность полностью обеспечена», — подчеркнула Лут.

«С учетом высокой технологичности аграриев по итогам года мы рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — добавила Лут.

Так, по ее словам, рассчитывает, что урожай масличных составит 28 млн т, сахарной свеклы — 42 млн т, овощей и картофеля в организованном секторе — 7,4 млн т и 7,3 млн т соответственно. «По плодам и ягодам рассчитываем на 1,7 млн т, в том числе 1,6 млн т яблок за счет хорошего урожая яблок на Юге и Северном Кавказе», — привела данные Лут.

Также министр рассказала, что сев озимых проведен на площади более 13 млн га и в целом идет штатно. Однако в регионах Центра работа осложняется низким количеством влаги в почве. «Тем не менее, по нашим планам, общая площадь под озимыми составит около 20 млн га, что соответствует уровню прошлого года», — добавила Лут. Ранее она говорила, что сев озимых из-за нехватки влаги проходит очень тяжело. «Сеем практически в песок», — отмечала она, уточнив, что в ряде регионов дождя не было примерно с апреля. Также есть вопрос — что будет со всходами озимых, поскольку вегетация растений будет зависеть от наличия влаги, обращала внимание она.

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