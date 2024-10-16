Союз экспортеров зерна начал публиковать консенсус-индикативы экспортных цен на пшеницу

Индикативы основаны на справедливых экспортных котировках, исходя из растущих издержек производства, высоких процентных ставок и задержек платежей wikimedia.org

Союз экспортеров зерна начал публикацию консенсус-индикативов экспортных цен для российской пшеницы на основе опроса экспортеров -членов союза. Так, индикатив пшеницы с 12,5% протеина на октябрь составляет $240/т, на ноябрь — $245/т, на декабрь — $250/т (FOB Новороссийск). Для цены пшеницы с протеином 11,5% предусмотрена корректировка на $5, для 10,5% протеина — $15 c тонны, говорится в Telegram-канале союза.



«Участники Союза договорились рассчитывать и давать рынку ценовые ориентиры, основанные на нашем понимании справедливых экспортных котировок, исходя из растущих издержек производства, высоких процентных ставок и задержек платежей, — сказал Reuters глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Каждый экспортер сам принимает решение, следовать этим индикаторам или нет, наше дело — довести индикаторы до профессионального сообщества. Таким образом мы выбиваем главный аргумент горе-экспортеров о незнании ценовой ситуации, в оправдание агрессивного демпинга». По его словам, союз планирует продолжать публикацию консенсусов и в дальнейшем.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало, что Минсельхоз на закрытом заседании 11 октября попросил экспортеров не продавать пшеницу по цене ниже $250/т FOB на международных тендерах. Один из источников агентства добавил, что для выполнения этих рекомендаций ведомство установило недельный срок.



Источник «Агроинвестора» на рынке зерновых говорит, что сейчас Союз экспортеров зерна, публикующий консенсус-прогнозы производства, экспорта, а также цен, делает это по согласованию с Минсельхозом и вместо него. Но, продолжает он, вопрос в том, будут ли экспортеры реализовывать зерно по этим ценам. «Думаю, они будут продавать зерно по рынку», — считает собеседник «Агроинвестора».



Экспортные цены начали повышаться еще до сообщений о том, что Минсельхоз ввел рекомендуемые минимальные цены на пшеницу, говорит независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. По его словам, рост связан с опасениями относительно урожая из-за состояния озимых в России. Но, с другой стороны, на бирже цены уже откатились — спекулянты отработали позицию снижения урожая.



Если Минсельхоз действительно рекомендовал минимальные цены FOB, и если экспортеры будут их придерживаться, то, по мнению Корбута, может повториться ситуация прошлого года, когда агроведомство вводило аналогичную установку, но на уровне $270/т. В результате ряд тендеров с такой ценой был проигран, а после началось снижение планки. «В октябре еще будет идти инерционный экспорт — все объемы готовятся к отгрузке, это достаточно длительный процесс, а дальше вполне возможно некоторое сокращение экспорта, если мировые цены не подрастут», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут, добавив, что сомневается, что они выйдут на уровень $240-250/т. При этом, если рекомендуемая цена будет транслироваться в контракты, которые учитывает биржа, то экспортная пошлина существенно вырастет, поэтому доходы фермеров от повышения цен значительно не увеличатся. И объемы экспорта зерна по итогам сезона все равно составят около 50 млн т.



В целом обеспокоенность Минсельхоза низкими экспортными ценами объективна — они в какой-то степени влияют и на доходы фермеров, и в конечном итоге — на бюджет агроведомства, продолжает Корбут. По его мнению, установление минимальных цен, возможно, и правильно, но они должны быть формализованными и официальными, обновляясь раз в месяц. Однако при этом стоит предусмотреть и другой механизм расчета пошлины — при цене $250/т она должна быть кратно ниже текущей, а при $200/т — выше, чем при нынешнем расчете. Кроме того, цены по условиям FOB всегда дают возможность переложить часть цены на перевалку, и в таком случае, с одной стороны, рекомендация Минсельхоза учитывается, с другой — результата для сельского хозяйства может и не быть, рассуждает Корбут.



Экспорт в любом случае будет постепенно уменьшаться, поскольку зерно урожая прошлого года уже вывезено, но затраты на его производство были ниже, поэтому фермеры получили достаточно неплохую маржинальность, продолжает он. «Сейчас начинается поступление зерна нового урожая, и здесь, с моей точки зрения, есть интересные моменты: станет ли это трендом, или нет, но сейчас пошли довольно активные закупки интервенционного зерна. То есть неожиданно цена, установленная на интервенциях, стала достаточно привлекательной для мукомолов», — отмечает Корбут. По его словам, сейчас выкупаются неплохие объемы зерна из фонда, и, если это продолжится, то можно будет констатировать, что мукомолы смирились с новой ценой.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

