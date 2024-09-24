Экспорт зерна за две декады сентября снизился почти на 19%

Крупнейшим покупателем пшеницы стал Египет, увеличивший закупки до более чем 1 млн тонн Д. Абрамов

С 1 по 20 сентября Россия поставила на экспорт 4,09 млн т основных видов зерновых, что на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе отгрузки пшеницы сократились на 10,8%, до 3,75 млн т, ячменя — в 2,6 раза, до 257 тыс. т, кукурузы — в два раза, до 82 тыс. т. По итогам сентября экспорт пшеницы достигнет рекордного для этого месяца уровня прошлого года в 5,5 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса».



Крупнейшим покупателем пшеницы стал Египет, увеличивший закупки на 23,6%, до более чем 1 млн т в рамках исполнения контрактов, заключенных по итогам тендеров в августе. По закупкам ячменя лидирует Тунис с 75 тыс. т, год назад отгрузок в эту страну не было. Иран, хотя и сократил закупки российской кукурузы на 49%, до 75,8 тыс. т, тем не менее стал ее крупнейшим покупателем за прошедший период.



Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина говорит, что география поставок сузилась: если год назад в это время российскую пшеницу закупали 46 стран, то сейчас — 30. Например, с начала сентября пшеница не отгружалась в Мексику, Индонезию, Судан, Пакистан, которые годом ранее закупали значительные объемы, отметила она. При этом отгрузки в Алжир с начала сентября увеличились в 2,6 раза, до 306 тыс. т, в Кению — в 1,7 раза, до 186 тыс. т, в ОАЭ — почти в два раза, до 131 тыс. т. Также Тюрина отмечает значительные поставки пшеницы в Нигерию (138 тыс. т) и Сирию (111 тыс. т) — в сентябре прошлого года их не было среди покупателей. Поскольку в Турции действует запрет на импорт пшеницы, туда было направлено лишь 108 тыс. т транзитом — это на 70% меньше, чем страна закупила в России годом ранее.



По данным Тюриной, цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) за неделю снизилась на $2, до $217 за тонну, тогда как на 1 июля она стоила $236 за тонну. Дисконт относительно европейского зерна сохраняется на уровне $29 за тонну, в начале сезона он составлял $1, сравнивает она. Цены на пшеницу 4-го класса у производителей за неделю выросли в среднем на 2,3%, до 13,2 тыс. руб./т, при этом с начала сезона она подешевела на 200 руб. Тюрина считает, что вслед за укреплением цен на мировых рынках можно ждать аналогичной динамики и на внутреннем рынке, поскольку спрос на российскую пшеницу достаточно высокий как со стороны экспортеров, так и со стороны внутренних потребителей.



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