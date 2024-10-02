Экспорт зерна в сентябре снизился на четверть

За три месяца сезона-2024/25 на экспорт отправлено чуть более 18 млн тонн зерна «Содружество»

В сентябре Россия поставила на экспорт 5,76 млн т основных зерновых — на четверть меньше, чем в этот месяц годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе отгрузки пшеницы снизились более чем на 1 млн т, до 5,29 млн т, ячменя было поставлено 340 тыс. т против 1,1 млн т в сентябре 2023-го, кукурузы — 133 тыс. т против 285,4 тыс. т.



За три месяца сезона-2024/25 на экспорт отправлено чуть более 18 млн т зерна — на 11,4% меньше, чем год назад. В том числе вывоз пшеницы снизился на 9,5%, до 15,4 млн т, ячменя — на 25%, до 1,95 млн т, кукурузы — на 6,8%, до 628 тыс. т. Объемы отгрузок близки к среднемесячным показателям за последние пять лет, отметила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. По ее словам, средний показатель вывоза для сентября за последние пять лет — 6 млн т зерна, включая 5 млн т пшеницы.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее из-за сокращения темпов отгрузки во второй половине месяца понизил оценку экспорта пшеницы в сентябре с 5,47 млн т до 5,35 млн т (с учетом стран ЕАЭС). В октябре отгрузки могут составить около 4,4-4,8 млн т против 5,1 млн т в этот месяц годом ранее. Поставки сократятся в результате снижения продаж со стороны российских экспортеров на фоне отсутствия роста цен на внешнем рынке, считают аналитики. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает экспорт пшеницы в сентябре на уровне 4,9 млн т, ячменя — 200 тыс. т, кукурузы — 150 тыс. т.



Кроме сокращения объемов экспорта, по данным РЗС, сузилась география поставок: в сентябре пшеница отгружалась в 33 страны, год назад — в 52. Крупнейшим покупателем стал Египет, в прошедшем месяце закупивший 1,3 млн т — на 29% больше, чем год назад. Отгрузки в Алжир выросли в 2,8 раза, до 453 тыс. т. Топ-3 замыкает Турция, транзитные поставки туда составили 305 тыс. т, в сентябре прошлого года страна импортировала 651 тыс. т российской пшеницы. По закупкам ячменя лидирует Тунис, отгрузки туда выросли в 4,3 раза, до 114 тыс. т. На втором месте — Саудовская Аравия, сократившая импорт на 84%, до 65 тыс. т. По поставкам кукурузы лидирует Иран со 117 тыс. т — на 52,2% меньше, чем годом ранее.



Также продолжает сокращаться число компаний-экспортеров пшеницы: в сентябре их было 45 против 123 в этот месяц годом ранее. «Причины разные — и логистические, и доступность зерна на внутреннем рынке на фоне серьезного спроса со стороны крупных экспортеров и переработчиков», — отметила Тюрина.



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