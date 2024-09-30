Турция намерена наращивать экспорт булгура в Россию

Турция производит более 1 млн тонн булгура ежегодно flickr.com

Объем экспорта булгура (крупа, произведенная из твердой пшеницы) из Турции в Россию в 2024 году должен увеличиться почти на 20% — до 19 тыс. т. В 2023-м данного турецкого продукта в нашу страну было ввезено около 16 тыс. т на $8 млн, сообщил «Агроинвестору» председатель Средиземноморской Ассоциации экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и продуктов (AHBİB) Вейсель Мемиш.



Турция является мировым лидером по производству булгура. Предприятия страны ежегодно выпускают более 1 млн т этой пшеничной крупы. На Турцию также приходится почти 80% глобального экспорта данного продукта в натуральном выражении. Ежегодно примерно в 125 стран в совокупности поставляется примерно 260 тыс. т турецкого булгура. Россия занимает второе место в списке покупателей. Ее доля в общем вывозе в прошлом году превысила 6%, а по итогам текущего может составить уже почти 7,5%.



Булгур делают из высококачественной твердой пшеницы, обрабатывая ее паром или кипятком, высушивая и раздрабливая. Из 100 т зерна в зависимости от его качества можно получить 70-75 т булгура. Производство имеет древние традиции и раньше было тесно переплетено с культурой и бытом крестьян Ближнего Востока. Однако теперь появились и промышленные способы выработки булгура. По словам Мемиша, технологии постоянно развиваются, строятся новые, более мощные заводы, а само производство становится более органическим.



За последние семь лет импорт данной крупы в Россию — поставки на 99% идут именно из Турции — увеличился более чем в пять раз. «Отношения между двумя странами постоянно улучшаются, и мы хотели бы укрепить эти связи, в том числе за счет наращивания объемов поставок булгура. Для этого мы стараемся популяризировать потребление данного продукта в России, — отметил Мемиш. — Потребность людей в здоровом питании с каждым годом увеличивается, а булгур как раз и является одним из таких, здоровых, продуктов».



Стоимость турецкого булгура на мировом рынке одна из самых низких. Производители могут обеспечить такой уровень цен за счет того, что твердая пшеница, выращиваемая в стране, очень хорошо подходит для выработки этой крупы, при этом стоимость производимого сырья тоже достаточно невысокая, объяснил Вейсель Мемиш. Кроме того, так как при торговле булгуром Турция рассчитывает на долгосрочную перспективу, производители стараются устанавливать для импортеров более привлекательные цены, чтобы последним было интересно наращивать объемы закупок, добавил он.



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