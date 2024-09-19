Урожай риса ожидается не ниже прошлогоднего

Погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал риса flickr.com

По данным Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) на 17 сентября, в Краснодарском крае обмолочено 21,3 тыс. га риса — это 18% от посевных площадей. Средняя урожайность агрокультуры на указанную дату составляла 68,1 ц/га. «Для сравнения, на аналогичную дату в прошлом году эти показатели составляли 13,3 тыс. га, или 12% от посевных площадей и 65,8 ц/га соответственно», — рассказал «Агроинвестору» аналитик НРС Валерий Ладатко.



Текущее состояние посевов риса позволяет предположить, что урожай будет не ниже, чем в 2023 году, отмечает он. При этом погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал выращиваемых сортов. «Так, понижение температуры в начале мая в период получения всходов привело к уменьшению полевой всхожести семян, а воздушная засуха во второй половине вегетации — к увеличению стерильности метелки», — делится Ладатко. Тем не менее, посевы риса сформировали неплохой урожай, а насколько качественно и без потерь смогут его убрать сельхозпроизводители, во многом будет зависеть от погодных условий в сентябре-октябре.



По данным НРС, на протяжении всего года цены на рис находились на уровне 2023-го. Так, если в прошлом году цена на рис-сырец и рис-крупу (ТУ, 1 сорт) в августе составляла 44,1 руб./кг и 70,7 руб./кг с НДС соответственно, то в 2024-м — 44,5 руб./кг и 66,2 руб./кг соответственно. «Текущая конъюнктура на рынке риса, характеризующаяся временным снижением спроса и одновременным увеличением запасов вследствие начала уборки привела к незначительному снижению цен на рис-сырец», — комментирует Ладатко.



На протяжении последних лет рентабельность производства риса остается довольно высокой среди всех сельхозкультур, считают в ассоциации. Так в 2023 году этот показатель составил 83,5%. «Однако, принимая во внимание стабилизацию цен на рис-сырец при одновременном увеличении цен на все элементы структуры затрат (семена, ГСМ, СЗР, удобрения и т. д. ) мы ожидаем снижение рентабельности в текущем году до 60-65%, что также является неплохим показателем», — говорит Ладатко.



На Восточном экономическом форуме, который прошел в начале сентября, заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин отметил, что сегодня наша страна производит в год до 1,2 млн т риса, но в обозримом будущем планируется увеличить этот показатель до 2 млн т.



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