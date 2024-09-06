«Русагро» займется рисоводством в Приморье

Производство риса в Приморье может увеличиться до 150 тысяч тонн flickr.com

Группа «Русагро» планирует реализовать проект по производству риса в Приморском крае. Соглашение с правительством региона и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) компания подписала в ходе Восточного экономического форума. В реконструкцию рисовых оросительных систем планируется вложить 22,8 млрд руб., это позволит увеличить производство риса до 150 тыс. т в год, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья. Площадь сева риса в крае в течение пяти-семи лет может увеличиться более чем вдвое, до 32 тыс. га.



«В Приморском крае есть все предпосылки для развития рисоводства — это и наличие действующего мелиоративного фонда, и необходимые компетенции для реализации подобных проектов, — отметил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев. — Приморский рис всегда славился своими вкусовыми качествами. Этот проект позволит возродить отрасль в регионе и не только увеличить объемы производства высококачественной продукции, но и создать дополнительные рабочие места, укрепив экономику Дальнего Востока. Мы уверены, что данное сотрудничество станет примером успешного взаимодействия бизнеса и государства в интересах устойчивого развития региона».



По словам заместителя гендиректора по корпоративному развитию «Русагро» Александра Тарасова, сейчас активно идет подбор площадки для реализации проекта, который обещает стать важным шагом в развитии сельского хозяйства края и обеспечения стабильных поставок риса на внутренний рынок. «Развитие рисосеяния в Приморском крае обладает огромным потенциалом, — приводятся его слова на сайте КРДВ. — Китайские производители в аналогичных условиях добиваются показателей урожайности, более чем в два раза превышающих лучшие показатели Приморья. Восстановление рисовых оросительных систем является одним из ключевых шагов к развитию эффективного рисосеяния в регионе». Кроме того, необходим эффективный законодательный механизм ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель, пригодных для возделывания риса — сейчас большая часть земель рисовых оросительных систем в регионе не используется, добавил он.



Ранее в ходе ВЭФ замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сказал, что увеличить производство риса в России с нынешних 1-1,2 млн т до 2 млн т в ближайшие годы можно, в частности, за счет расширения посевных площадей в Приморье минимум в два раза, писал «Агроинвестор». «У нас есть потенциал и с точки зрения базовой инфраструктуры — это мелиоративные каналы», — отмечал он, добавив, что агроведомство прорабатывает возможности заключения концессионных соглашений, в том числе в рамках мелиорации.



По данным Росстата, в этом году рис в Приморском крае посеяли на 14,6 тыс. га против 8,9 тыс. га в 2023-м. Регион является третьим в стране по площади возделывания риса после Краснодарского края (117,8 тыс. га) и Дагестана (34,7 тыс. га). Валовой сбор агрокультуры в Приморье в прошлом году составил 26,3 тыс. т при средней урожайности 30,5 ц/га. В целом по стране было собрано 1,07 млн т риса, средняя урожайности составила 57,8 ц/га.



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