Экспорт может возобновиться при увеличении производства до 2 млн тонн А. Орлов

Правительство продлило временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба кабмина. Ограничения не будут распространяться на поставки продукции в государства-члены Евразийского экономического союза, в Абхазию и Южную Осетию. Также разрешен вывоз риса в другие страны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.



Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса и рисовой крупы в июле 2022 года. Это решение было направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и сохранение стабильных внутренних цен в связи с аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае в 2022 году, из-за чего снизились посевы и ожидаемый урожай риса. В декабре 2022-го запрет был продлен сначала до июня, а затем до декабря 2023 года. В конце ноября прошлого года Минсельхоз решил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024-го. В начале июня министерство предложило снова продлить ограничения до конца года.



В конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме говорил, что производство риса в России увеличивается, но пока не достигло показателей, которые позволили бы «спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке». «Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что рис хорош с точки зрения экспорта, мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объемы производства риса не менее чем до 2 млн т, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти», — отмечал он.



Председатель Национального рисового союза Игорь Лобач в мае в ходе пресс-конференции рассказывал, что Россия может увеличить производство риса до 2 млн т, тогда как сейчас в среднем его урожай составляет 1,1 млн т. «Рис остается одной из наиболее рентабельных агрокультур. Кроме того, так как он выращивается на орошении, стабильность его сбора выше, чем у ряда других сельскохозяйственных растений. Наконец, зачастую рис возделывается на таких землях, на которых не могут выращиваться другие агрокультуры, например, на засоленных или заболоченных», — пояснял Лобач, обращая внимание, что для того, чтобы выйти на объемы производства в 2 млн т, необходимы совместные усилия аграриев, государства, смежников — в частности, компаний, подающих воду. По оценке союза, для того чтобы произвести 2 млн т риса, нужно засевать около 310 тыс. га, то есть нужно ввести в строй примерно 75 тыс. га рисовых систем — как за счет строительства новых, так и за счет ремонта действующих. В этом году площадь сева риса предварительно оценивалась на уровне 190 тыс. га — примерно как в 2023-м.



Министр сельского хозяйства Андрей Разин в ходе выставки «Всероссийский день поля» сказал, что «на системные объемы по экспорту мы сможем выйти после того, как завершим реконструкцию Федоровского гидроузла и будем реализовывать мероприятия по увеличению объема производства», цитировало его РБК. Минсельхоз рассчитывает возобновить экспорт риса после увеличения его производства, что может произойти в течение двух-трех лет, уточнял замглавы агроведомства.



Первое место в России по объемам производства риса занимает Краснодарский край: в 2023 году, по данным Росстата, в регионе было собрано 714 тыс. т — почти 67% общего объема в стране. После аварии на Федоровском гидроузле, который обеспечивал водой рисоводческие хозяйства региона, в 2022 году на Кубани было собрано 582,5 тыс. т риса. «Понимаем, что без Федоровского гидроузла мы получаем урожай, которого достаточно для собственных нужд. Но отрасль на этом останавливаться не будет, — комментировал ранее в интервью РБК ТВ Юг заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. — Конечно, при вводе Федоровского гидроузла мы готовы увеличить площадь посева риса за 150 тыс. га. Это нам позволит получать более 1 млн т риса». В этом году, по его прогнозу урожай риса в регионе может составить более 800 тыс. т.



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