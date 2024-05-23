Россия может увеличить производство риса до 2 млн тонн

Рис остается одной из наиболее рентабельных агрокультур flickr.com

Россия может увеличить производство риса до 2 млн т, тогда как сейчас в среднем его урожай составляет 1,1 млн т, рассказал в ходе пресс-конференции председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач, который также является председателем Национального Рисового Союза. «Рис остается одной из наиболее рентабельных агрокультур, — отметил он. — Кроме того, так как он выращивается на орошении, стабильность его сбора выше, чем у ряда других сельскохозяйственных растений. Наконец, зачастую рис возделывается на таких землях, на которых не могут выращиваться другие агрокультуры, например, на засоленных или заболоченных».



Лобач напомнил, что наша страна уже еще в 2008 году вышла на самообеспеченность по рису, тем не менее, перспективы для наращивания его производства есть, так как увеличивается потребность в поставках рисовой крупы на экспорт. Однако для того, чтобы выйти на объемы производства в 2 млн т, необходимы совместные усилия аграриев, государства, смежников — в частности, компаний, подающих воду.



«Для того, чтобы произвести 2 млн т, мы должны засевать порядка 310 тыс. га, то есть нужно ввести в строй порядка 75 тыс. га рисовых систем — как за счет строительства новых, так и за счет ремонта действующих», — оценил Лобач. Чтобы этого достичь, необходимо провести инвентаризацию всех рисовых систем, и это уже почти сделано. В ходе инвентаризации выявлены как действующие рисовые системы, так и те, которые не используются или требуют реконструкции, и нужно думать, как снова ввести в оборот неиспользуемые рисовые системы. Например, по словам Лобача, в Ростовской области не используется порядка 7 тыс. га рисовых систем, но после проведения ряда мероприятий их можно снова ввести в оборот.



Лобач добавил, что из-за изменений климата сегодня рис можно выращивать уже в тех регионах, где раньше это было невозможным, и необходимо оценить, можно ли подавать воду для выращивания риса на эти территории. Зачастую на тех или иных территориях рис не сеют из-за проблем с водой, которые возникают в результате ее нерационального использования, пояснил глава союза. Для того, чтобы решить эту проблему, правила использования воды предприятиями должны контролироваться одним ведомством. Кроме того, поддержать увеличение производства риса смогут оптимальные для аграриев тарифы на воду.



«Ну и, конечно, важным фактором является повышение урожайности со средних по стране 54 т/га до 65 т/га, а это невозможно без хороших сортов и семян, которые нацелены не только на внутреннее потребление, но и на экспорт», — подчеркнул Лобач. А для этого, в свою очередь, необходимо вкладываться в науку, в обучение грамотных специалистов.



В заключении он отметил, что при правильной постановке задачи и определении ресурсов увеличение объемов производства риса до 2 млн т вполне возможно, причем в относительно небольшие сроки. По оценкам Лобача, для выхода на такие показатели, при условии сплоченной работы бизнеса, науки, государства и смежников, понадобится от трех до пяти лет.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовые сборы риса за последние 10 лет составили в среднем 1,04 млн т в год. При этом наиболее высоким производство было в 2020-м — 1,14 млн т, самым низким — в 2022-м в связи с аварией на Федоровском гидроузле — 0,92 млн т. Внутреннее потребление риса-крупы оценивается ИКАР на уровне 650 тыс. т в год, из них около 200 тыс. т — импортный рис.



Увеличение производства риса-сырца до 2 млн в год целесообразно при условии наращивания экспорта и сокращения импорта, прокомментировала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова. «До введения ограничения на экспорт риса в 2022 году Россия вывозила значительные объемы сырца и крупы. География поставок была весьма широкой и насчитывала более 20 стран. Основным покупателем сырца была Турция, рисовая крупа вывозилась как в государства бывшего СССР, так и в страны дальнего зарубежья», — напоминает она.



Рост производства и потребления отечественного риса позволит нивелировать влияние ценовой конъюнктуры мирового рынка, которая подвержена чрезвычайно высокой волатильности, считает эксперт. Важным направлением импортозамещения, по ее мнению, могло бы стать увеличение в валовых сборах доли длиннозерного риса: именно этот сорт Россия в основном ввозит из-за рубежа.



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