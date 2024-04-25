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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз снизил тарифы на воду для рисоводов Калмыкии

Это позволит сэкономить до 40 млн рублей

| Агроинвестор |

Валовый сбор риса в 2023 году составил 1 млн тонн
Валовый сбор риса в 2023 году составил 1 млн тонн

России предоставил поддержку Калмыкии, снизив тарифы на воду для рисовых и кормовых ферм республики. Это позволит сэкономить до 40 млн руб. и выполнить государственное задание по производству экологически чистого риса-сырца, который является брендом региона. Об этом заявил министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев после встречи в Москве с первым заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут и директором Департамента мелиорации Максимом Боровым, пишет ТАСС.

« учел проблемы аграриев, работающих на Сарпинской и Черноземельской обводнительно-оросительных системах, занимающихся выращиванием риса-сырца и кормозаготовками для животноводства с использованием мелиорации. Было принято решение о значительном снижении тарифов за воду, что позволит сэкономить до 40 млн руб.», — отметил он. Гаваев добавил, что изначально планировалось увеличить тарифы на воду, что могло привести к повышению затрат на орошение. Это могло бы негативно отразиться на ремонте сети каналов, обновлении техники и других необходимых мерах. 

По его словам, было достигнуто соглашение о снижении тарифов в зоне машинного подъема до 1,05 руб. за кубический метр и в самотечной зоне до 0,25 руб. за кубический метр. Это реальная поддержка для аграриев, которые столкнулись с угрозой отказа от производства риса и кормов из-за высоких расходов на воду в наших сложных климатических условиях, подчеркнул Гаваев. Аграрии уже начали заключать договора на поставку воды, что обеспечивает выполнение государственного задания без угрозы.

Калмыкия является самым северным местом в мире, где выращивается рис. В текущем году рисоводческие хозяйства планировали увеличить посевную площадь этой агрокультуры на 8,8% по сравнению с 2023-м. В прошлом году аграрии Калмыкии собрали 10,5 тыс. т риса-сырца, что превысило урожай 2022-го на 16%. Гаваев обратил внимание, что успех в выращивании калмыцкого риса во многом обусловлен государственной поддержкой.

Валовый сбор риса в 2023 году, по данным , составил 1 млн т против 923 тыс. т в 2022-м и 1,076 млн т в 2021-м. Ранее гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорил, что в целом по России в прошлом году посевы риса увеличились на 20 тыс. га и достигли 194 тыс. га. Главное увеличение площадей этой агрокультуры наблюдалось на Кубани. Также прибавку показал Дагестан (до 30 тыс. га) и совокупно Ростовская и Астраханская области (до 25 тыс. га).

предложил продлить запрет на экспорт риса, введенный 1 июля 2022-го из-за снижения производства после аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, на первое полугодие 2024-го. Впрочем, для вывоза предусмотрен ряд исключений. Он не распространяется на поставки в государства — члены ЕАЭС, в Абхазию и Южную Осетию, а также на отгрузки за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

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