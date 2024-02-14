Минсельхоз рассчитывает на удвоение валового сбора риса

Урожай риса в 2023 году превысил 1 млн тонн Pixabay

Минсельхоз рассчитывает, что через три года валовой сбор риса увеличится до 2 млн т и будет возобновлен его экспорт. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала на форуме «Отечественная селекция на стыке времен: классические подходы и новейшие тренды» в рамках международной выставки-форума «Россия», пишет «Интерфакс». Она отметила, что увеличить производство необходимо именно за три года, поскольку «в противном случае мы упустим возможности азиатского рынка, где не хватает риса». Сейчас Россия не экспортирует рис, потому что его мало, и ведомству это не нравится, подчеркнула Лут.



По данным Росстата, урожай риса в 2023 году увеличился до 1,066 млн т с 920,1 тыс. т в 2022-м. В первом полугодии текущего года действует запрет на экспорт этой культуры. Россия начала ограничивать вывоз риса с 1 июля 2022 года из-за аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основном производителе риса в России), произошедшей в апреле. Это в итоге привело к сокращению урожая риса в регионе до 797,6 тыс. т с 1,076 млн т в 2021 году. Запрет был введен для обеспечения внутреннего рынка рисовой крупой. Впоследствии на гидроузле проводились ремонтные работы. Ограничение на экспорт было продлено с 1 января по 30 июня 2023 года, а затем с 1 июля по 31 декабря 2023-го, и с 1 января по 30 июня 2024-го.



В июле прошлого года руководитель Южного рисового союза Игорь Лобач говорил, что в России нет проблем с обеспечением рисом, однако, по его словам, ограничения на экспорт не будут сняты до тех пор, пока урожай агрокультуры не достигнет 1,15 млн т. Ранее поставки на внешние рынки составляли 180-240 тыс. т в год, при этом около 220 тыс. т риса импортировалось. В ноябре 2023 года Лобач отмечал, что российских рисоводов не пугает запрет на экспорт риса. «Могут быть найдены варианты, при которых излишки риса можно поставлять в дружественные нам страны», — говорил он.



9 февраля пресс-службе губернатора Астраханской области сообщила о планах увеличить производство риса более чем в семь раз, до 185 тыс. т. В регионе традиционно выращивается круглозерный рис, длиннозерные сорта и крупнодисперсный рис для ризотто. По итогам прошлого года в области было произведено более 24 тыс. т риса.



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