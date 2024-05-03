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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Аграрии Кубани выполнили план по севу риса на 50%

В этом году он займет около 110 тысяч гектаров

| Агроинвестор |

Сев риса в Краснодарском крае планируют завершить до 15 мая
Сев риса в Краснодарском крае планируют завершить до 15 мая

Аграрии Краснодарского края посеяли рис на 55 тыс. га, или около 50% от запланированной площади, сообщила пресс-служба администрации региона. «Рис — одна из стратегических сельхозкультур, так как наш регион его главный производитель в стране. В этом году аграрии сохранили площадь сева на уровне 2023 года — 110 тыс. га, — рассказал вице-губернатор края Андрей Коробка, слова которого приводятся в сообщении. — Водных ресурсов для обеспечения посевов достаточно».

По словам вице-губернатора, сев риса планируют завершить до 15 мая. Рисоводческие хозяйства региона обеспечены всеми необходимыми ресурсами: посевным материалом отечественной селекции, минеральными удобрениями и средствами защиты растений. В работах задействовано свыше 1 тыс. единиц сельхозтехники, уточняет пресс-служба администрации края.

На долю Кубани приходится около 60% от всей площади сева риса в стране. В прошлом году его валовой сбор в регионе составил 714,8 тыс. т в весе после доработки, что на 131,9 тыс. т выше уровня 2022 года — тогда производство сократилось из-за аварии на Федоровском гидроузле. В целом урожай риса в 2023 году в стране, по данным , составил около 1,07 млн т против 920 тыс. т в 2022-м.

Второе место по производству риса занимает Дагестан, где в прошлом году было собрано 156 тыс. т агрокультуры. В этом году рис в республике планируется посеять на 32 тыс. га, тогда как в 2017-м он занимал лишь 20 тыс. га. По мнению первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, такая динамика — это результат федеральной поддержки и внимания к отрасли региональных властей. «Все-таки мы говорим о впечатляющих цифрах: 12 тыс. га новых рисовых инженерных систем построено за относительно короткий срок, более 21 тыс. га прошли реконструкцию», — говорил он в конце апреля (цитата по Dagpravda.ru). Учитывая, что производство риса — экономически выгодное направление, необходимо мобилизовать все силы и средства, чтобы работа продолжала давать впечатляющие результаты, подчеркнул Шарипов.

В Астраханской области в прошлом году было собрано свыше 24 тыс. т риса, тогда он был посеян на 8,2 тыс. га, в ближайшие три года площади под агрокультурой панируется увеличить в три раза, написал в своем Телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. «Климатические условия нашего региона отлично подходят для рисоводства. Развитие этого направления рассматриваем как одно из приоритетных», — отметил он. Рост производства, в частности, будет связан с реализацией проекта «АПК Pecypc». По словам главы области, компания уже приступила к восстановлению рисовых систем. В ее планах — выращивать 112 тыс. т риса в год. Инвестпроект подразумевает создание полного цикла производства на территории региона, в том числе строительство двух рисоперерабатывающих предприятий мощностью 100 тыс. т в год.

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