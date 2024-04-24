«Мираторг» увеличит площадь сева семян почти в семь раз

Агрохолдинг развивает сегмент растениеводства с 2004 года Pxhere

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в рамках стратегии замещения импорта на 2024 год планирует значительно увеличить площадь для выращивания семян зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и многолетних трав. Согласно сообщению компании, эти площади увеличатся в 6,7 раза и достигнут 19,4 тыс. га по сравнению с 2,9 тыс. га в 2023 году. Производство семян также вырастет в 7,7 раза — с 6,3 тыс. т до 49 тыс. т.



«Мираторг» развивает сегмент растениеводства с 2004 года, постоянно расширяя активы и повышая урожайность. Предприятия растениеводческого подразделения расположены в нескольких регионах, включая Белгородскую, Курскую, Орловскую, Брянскую и Тульскую области, а также недавно присоединившиеся Ставропольский край и Калининградскую область. Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет в компании около 450 тыс. га.



В 2020 году холдинг открыл селекционно-семеноводческий центр в Орловской области с производственной мощностью 5 тыс. т кондиционных семян многолетних трав и травосмесей в год. В прошлом году был запущен комплекс в Курской области, специализирующийся на обработке и протравливании семян зерновых и зернобобовых культур. Согласно сообщению «Мираторга», новые заводы обеспечивают полный цикл подготовки семенного материала — от приема и первичной сортировки до обработки, способствующей равномерному всходу, защите от вредителей и болезней, а также оптимальному развитию культур.



В 2024 году Курский селекционно-семеноводческий центр планирует обработать и протравить более 30 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, в то время как центр в Орловской области произведет более 5 тыс. т кондиционных семян многолетних трав и травосмесей. В рамках стратегии развития «Мираторга» на этот год планируется расширение деятельности за счет запуска нового комплекса по производству семян родительских форм гибридов кукурузы и гибридных семян кукурузы первого поколения в Курской области, а также развитие в Калининградском регионе на основе «Балтийских семян» селекции зерновых, бобовых культур и многолетних трав.



На данный момент «Мираторг» практически полностью удовлетворяет потребность в многолетних травах собственного производства, а также около 80% потребности в зерновых семенах. С запуском новых производственных мощностей в 2024 году планируется достичь полного самообеспечения семенами на уровне 100%.



АПХ «Мираторг» был основан в 1995 году. В его структуру входят растениеводческий дивизион, комбикормовые предприятия, свиноводческие, птицеводческие и животноводческие комплексы, а также мощности по убою и переработке продукции. Основные активы холдинга расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.



Минсельхоз ранее отмечал, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что помогает избежать рисков для производства в сельском хозяйстве. Интерес к российским разработкам значительно возрос. По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к посеву семенами сейчас по большинству культур превышает уровень предыдущего года. Например, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% кукурузы, 51,3% подсолнечника, 48,2% сахарной свеклы.



В феврале Россия ввела квотирование импорта семян из недружественных стран. Квота на этот год составляет 33,1 тыс. т. Мера направлена на ускорение процесса импортозамещения в семеноводстве. Объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян. По данным Россельхознадзора, общий объем ввоза семян сельскохозяйственных культур по итогам прошлого года уменьшился на 34% по сравнению с уровнем 2022-го. В 2023-м было импортировано 57,7 тыс. т семян, в то время как годом ранее этот показатель составлял 87,9 тыс. т.

