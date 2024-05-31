Россия намерена продлить запрет на экспорт риса

Для производства 2 млн т риса нужно ввести в строй около 75 тысяч гектаров рисовых систем Pixabay

Производство риса в России увеличивается, но пока не достигло показателей, которые позволили бы «спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке», поэтому власти намерены снова пролонгировать запрет на его экспорт, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. «Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что рис хорош точки зрения экспорта, мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объемы производства риса не менее чем до 2 млн т, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти», — подчеркнул вице-премьер.



Патрушев напомнил, что из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае в 2022 году «очень серьезно упали объемы сева риса, там, где это можно делать эффективно», объемы производства также снизились, поэтому власти были вынуждены ввести запретит на экспорт. Он действует с 1 июля 2022 года и неоднократно продлевался, последний раз — до 30 июня 2024 года.



Председатель Национального рисового союза Игорь Лобач ранее говорил о возможном росте производства риса в России до 2 млн т, писал «Агроинвестор». Сейчас средний урожай составляет 1,1 млн т. Для расширения производства, в частности, обсуждается создание специального реестра земель, пригодных для выращивания риса. Это поможет оптимизировать использование земель, а также защитить их от застройки. Минсельхоз уже утвердил план развития рисоводства до 2030 года, включающий сотрудничество с региональными органами управления АПК, научными учреждениями и сельхозпроизводителями.



«Для того, чтобы произвести 2 млн т, мы должны засевать порядка 310 тыс. га, то есть нужно ввести в строй порядка 75 тыс. га рисовых систем — как за счет строительства новых, так и за счет ремонта действующих», — ранее оценивал Лобач. Также важным фактором является повышение урожайности со средних по стране 54 т/га до 65 т/га, а это невозможно без хороших сортов и семян, отмечал он. Для этого, по его словам, необходимо вкладываться в науку, в обучение специалистов.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, валовые сборы риса за последние 10 лет составили в среднем 1,04 млн т в год. При этом наиболее высоким производство было в 2020-м — 1,14 млн т, самым низким — в 2022-м, 0,92 млн т. Внутреннее потребление риса-крупы оценивается на уровне 650 тыс. т в год, из них около 200 тыс. т — импортный рис.



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