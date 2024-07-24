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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Производство риса на Кубани планируется увеличить до 1,3 млн тонн

В среднем за последние 12 лет его сбор составлял порядка 800 тысяч тонн

| Агроинвестор |

На долю Краснодарского края приходится около 60% от всей площади сева риса в стране
На долю Краснодарского края приходится около 60% от всей площади сева риса в стране

В Краснодарском крае объемы производства риса планируют нарастить до 1,3 млн т к 2030 году, площадь посевов увеличится до 150 тыс. га. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора региона Андрей Коробка, пишет РБК. «Министерству сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объем и площадь посевов риса, в Краснодарском крае она должна составлять порядка 150 тыс. га для получения 1,3 млн т. Площади для этого имеются, рисовые системы нуждаются в некоторой доработке, все предприятия подготовлены. Наша задача — определить свои возможности», — сказал Коробка. На долю Краснодарского края приходится около 60% от всей площади сева риса в стране, в прошлом году в регионе было собрано почти 800 тыс. т. 

В мае председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач, который также является председателем Национального рисового союза, говорил, что Россия может увеличить производство риса до 2 млн т, тогда как сейчас в среднем его урожай составляет 1,1 млн т. «Для того, чтобы произвести 2 млн т, мы должны засевать порядка 310 тыс. га, то есть нужно ввести в строй порядка 75 тыс. га рисовых систем — как за счет строительства новых, так и за счет ремонта действующих», — оценивал Лобач. При этом, по его словам, из-за изменений климата сегодня рис можно возделывать уже в тех регионах, где раньше это было невозможно, и необходимо оценить, можно ли подавать воду на эти территории для выращивания риса.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (), в тэтом году посевы риса в России выросли по сравнению с 2023-м со 190,3 тыс. га до 206,4 тыс. га. При этом расширение площадей произошло не только за счет крупнейшего производителя риса — Краснодарского края (рост со 110,1 тыс. га до 116,8 тыс. га), но и благодаря другим регионам-производителям. Так, в целом по Южному федеральному округу площади увеличились до 154,2 тыс. га (в 2023-м — 144,8 тыс. га), в Северо-Кавказском — до 37,6 тыс. га (36,3 тыс. га), в Дальневосточном — до 14,7 тыс. га (9,2 тыс. га). По предварительным оценкам , валовый сбор риса в 2024 году может составить 1,2 млн т.

Заместитель гендиректора Ирина Глазунова сказала «», что в Краснодарском крае производство риса-сырца ведется в условиях временной дамбы после аварии на Федоровском узле в 2022 году. Новый гидроузел планируется построить к 2027-му, и тогда посевные площади могут еще увеличиться. По словам Глазуновой, их максимальный уровень -135 тыс. га — был в 2011 году. «Также ожидается дальнейшее расширение посевов в ряде регионов СКФО, ЮФО и в Приморском крае. Кроме того, в последние годы повышается урожайность риса за счет внедрения высокоурожайных и устойчивых к болезням и вредителям сортов отечественной селекции. Для примера, если за 2004-2013 годы средняя по стране урожайность риса составила 47,4 ц/га, то за 2014-2023-е — 55,8 ц/га. Таким образом, достижение валового сбора риса в России в размере 2 млн т к 2030 году вполне реально», — считает Глазунова. 

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорит, что достичь сбора риса на Кубани в 1,3 млн т теоретически можно, но это вопрос инвестиций, причем масштабных — разовые вложения должны быть вдвое выше текущих. Так, в период с 2011-го по 2023-й в регионе в среднем за год производилось 776 тыс. т риса, при этом в 2022-м было снижение до 583 тыс. т из-за аварии на Федоровском гидроузле. Если считать без этого инцидента, то в среднем за 12 лет на Кубани стабильно собирали 800 тыс. т риса при сопоставимых посевных площадях. При этом, обращает внимание Петриченко, и для обеспечения текущих стабильных объемов производства, нужны регулярные вложения, без них урожай бы только снижался. «Из этих результатов за 12 лет следует, что сбор риса планируется увеличить в 1,5 раза всего за пять лет. То есть тут нужен качественно новый рывок. Есть ли для этого инвестиции?», — прокомментировал «» Петриченко. При этом, продолжает он, речь не идет об интенсивном развитии — урожайность в России и так высокая, а для экстенсивного развития нужны деньги. 

Такой же подход применяется и к увеличению производства по всей стране до 2 млн т — это большие инвестиции, подчеркивает эксперт. При этом в условиях запрета на экспорт риса для внутреннего потребления и поставок в ЕАЭС 2 млн т — это излишне, считает Петриченко. Он не уверен, что в России и Таможенном союзе найдутся покупатели для такого объема и по выгодной для производителя цене. 

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