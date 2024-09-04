Минсельхоз: рис имеет большой экспортный потенциал

В этом году посевы риса в стране на 9% больше, чем в 2023-м Т. Кулистикова

Минсельхоз подтвердил планы по увеличению производства риса с нынешних 1-1,2 млн т до 2 млн т в ближайшие годы. Сделать это планируется, в частности, за счет расширения посевных площадей в Приморье, сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе Восточного экономического форума. По данным Росстата, в этом году рис в Приморском крае посеяли на 14,6 тыс. га против 8,9 тыс. га в 2023-м. Регион является третьим в стране по площади возделывания риса после Краснодарского края (117,8 тыс. га) и Дагестана (34,7 тыс. га).



По словам Разина, посевы риса в Приморье можно увеличить минимум в два раза: ввести в регионе дополнительно 15 тыс. га. «У нас есть потенциал и с точки зрения базовой инфраструктуры — это мелиоративные каналы», — добавил он. Сейчас Минсельхоз прорабатывает возможности заключения концессионных соглашений, в том числе в рамках мелиорации.



Рис имеет большой потенциал для поставок на внешние рынки. «Это хорошая экспортная культура. Мы видим, что традиционные экспортеры риса в последние годы закрывают его поставки на внешние рынки, и здесь мы имеем неплохую перспективу для дальнейшего наращивания своего присутствия на экспортных рынках», — сказал Разин.



В июле правительство продлило временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря, решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, писал «Агроинвестор». Изначально Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса и рисовой крупы в июле 2022 года из-за сокращения посевов после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае и ожидаемого сокращения производства. Впоследствии ограничения на экспорт неоднократно продлевались.



В конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме отмечал, что производство риса в России увеличивается, но пока не достигло показателей, которые позволили бы «спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке». «Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что рис хорош с точки зрения экспорта, мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объемы производства риса не менее чем до 2 млн т, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти», — говорил он. По данным Росстата, в 2023 году производство риса составило 1,07 млн т против 920,1 тыс. т в 2022-м. Посевы агрокультуры в 2024-м составили 206,8 тыс. га, что на 9,1% больше, чем в прошлом году.



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