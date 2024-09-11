В Краснодарском крае начали убирать рис

Урожай риса в регионе ожидается не ниже прошлогоднего Pixabay

Во всех восьми рисосеющих муниципалитетах Краснодарского края началась уборка риса, сообщила пресс-служба администрации региона. В этом году агрокультура в крае посеяна на 117,4 тыс. га — почти на 7,5 тыс. га больше, чем в 2023-м. Хозяйства края



уже обмолотили более 6 тыс. га, и на старте уборки фиксируют хорошую урожайность — около 67 ц/га, приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федора Дереки.



«Традиционно используем только отечественные семена ФНЦ риса. Водных ресурсов было достаточно на весь период созревания риса, погодные условия складывались благоприятно, поэтому есть все основания рассчитывать на урожай не ниже уровня прошлого года», — оценил Дерека. В 2023 году валовой сбор риса в регионе в весе после доработки составил 714,8 тыс. т. Средняя урожайность, по данным Росстата, была на уровне 65,7 ц/га.



Все материально-технические ресурсы к уборочной кампании риса были подготовлены заблаговременного, сообщил Дерека. На уборке будет работать свыше 730 комбайнов. Хранением и переработкой риса займутся три элеватора — Ангелинский, Полтавский и Старовеличковский, они способны принимать до 15 тыс. т риса-сырца в сутки. Возделываем риса на Кубани занимаются около 100 хозяйств, крупнейшие производители — «АФГ Националь Агро», РПЗ «Красноармейский» им. А. И. Майстренко — филиал ФГБНУ «ФНЦ риса», «Агрофирма «Приволье».​



На прошлой неделе Минсельхоз подтвердил планы по увеличению производства риса с нынешних 1-1,2 млн т до 2 млн т в ближайшие годы. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе Восточного экономического форума отмечал, что рис имеет большой потенциал для поставок на внешние рынки, хотя сейчас его вывоз временно запрещен. «Это хорошая экспортная культура. Мы видим, что традиционные экспортеры риса в последние годы закрывают его поставки на внешние рынки, и здесь мы имеем неплохую перспективу для дальнейшего наращивания своего присутствия на экспортных рынках», — говорил Разин. Изначально Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса и рисовой крупы в июле 2022 года из-за сокращения посевов после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае и ожидаемого сокращения производства. Впоследствии ограничения на экспорт продлевались.



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