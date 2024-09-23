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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Чишминский сахарный завод» увеличит объем переработки на 25%

Предприятие начало переработку сахарной свеклы нового урожая

| Агроинвестор |

По прогнозу Минсельхоза Башкортостана, в этом году в республике ожидается рекордный урожай сахарной свеклы
По прогнозу Минсельхоза Башкортостана, в этом году в республике ожидается рекордный урожай сахарной свеклы

«Чишминский сахарный завод» (входит в агрохолдинг »), один из крупнейших производителей сахара в Приволжском федеральном округе, начал переработку сахарной свеклы нового урожая. В сезоне-2024/25 предприятие планирует переработать около 1 млн т свеклы — на 25% больше, чем годом ранее. На долю завода приходится примерно 50% производства всего сахара в Башкортостане. Он перерабатывает как свеклу своего урожая, так и закупает сырье у других сельхозпредприятий республики.

По прогнозу Минсельхоза Башкортостана, в этом году в республике ожидается рекордный урожай сахарной свеклы — свыше 2 млн т (в прошлом году, по данным , собрали 1,69 млн т). Сейчас урожайность составляет 434 ц/га, что более чем на 50% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. Однако содержание сахара из-за дождей примерно на 10-12% ниже среднего прошлогоднего показателя, сравнивает предприятие. По данным на 16 сентября, культура в регионе была убрана на 12 тыс. га из 58 тыс. га, накопано 540 тыс. т.

На прошлой неделе и.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на заседании Госсобрания республики говорил, что рекордный урожай сахарной свеклы привел к большой нагрузке на два действующих в регионе завода: предполагается, что урожай превысит общую мощность предприятий более чем на 300 тыс. т. «Два завода в состоянии переработать по 1,1 млн т, а мы ожидаем урожай свеклы в физическом объеме где-то 2,43 млн т. Скорее всего, заводы будут работать до апреля, это повлияет на выход сахара, но объем будет большой», — цитировал Фазрахманова ТАСС.

«Чишминский сахарный завод» в этом году завершил масштабную модернизацию. За семь лет было обновлено все основное оборудование, установлены высокотехнологичные линии. Это позволило вдвое увеличить мощности по производству сахара и в четыре раза — по выпуску сухого гранулированного свекловичного жома. В том числе в этом году завод установил новое оборудование для чистки и мойки сахарной свеклы. По словам гендиректора завода Юрия Баримбойма, технически предприятие готово к повышенной нагрузке: мощности завода после модернизации позволяют перерабатывать до 6 тыс. т сырья в сутки.

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