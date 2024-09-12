Производство сахара в этом сезоне может составить не менее 6,1 млн тонн

Содержание сахара в сахарной свекле в большинстве свеклосеющих регионов выше, чем годом ранее А. Галеев

По данным Евразийской сахарной ассоциации, опубликованным на сайте Союзроссахара, на 9 сентября в России сахарная свекла была убрана на площади 197,1 тыс. га, что на 10,4% больше, чем годом ранее. В то же время объем сбора сахарной свеклы на 1,4 млн т ниже, чем в аналогичный период 2023-го и составляет 7 млн т при средней урожайности 354 ц/га. При этом содержание сахара в сахарной свекле в большинстве свеклосеющих регионов на указанную дату на 2-2,5% превышало уровень годом ранее.



В этом году снижение урожайности сахарной свеклы на Юге и в Центре в значительной степени компенсировано расширением посевов и увеличением выхода сахара, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Соответственно, по нашим прогнозам, мы произведем не меньше 6,1 млн т сахара с учетом переработки мелассы и сиропа, если уберем все площади», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В этом году на Юге и в Центре стоит очень сухая погода, что не способствует уборке. «Нужно хоть немного влаги, чтобы комбайнам было легче убирать свеклу, — говорит Иванов. — В некоторых районах дождей не было два-три месяца, и при копке в таких условиях выкапываемые корнеплоды часто рвутся, что не способствуют их хранению — их нужно сразу переработать». Кроме того, на Юге больше обычного больной свеклы — с довольно глубокими корневыми гнилями, которые возникли не при хранении, а еще в поле, добавляет эксперт.



Есть определенные проблемы с уборкой агрокультуры на юго-западе Курской области, где продолжаются боевые действия, хотя из десяти приграничных заводов России пока не начали работу лишь четыре. «И пока непонятно до конца, пустят их с опозданиями или нет», — отмечает Иванов. Накануне в ходе итоговой коллегии Минсельхоза врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сказал, что из-за боевых действий в регионе неубранными останутся 160 тыс. га посевов агрокультур, в том числе ожидается снижение валового сбора сахарной свеклы на 700 тыс. т, до 4,5 млн т. Выпуск сахара в области может снизиться на 25 тыс. т, до 500 тыс. т.



По расчетам ИКАР, площадь к уборке сахарной свеклы в этом году составляет 1,17 млн га. Урожайность агрокультуры на 6 сентября на Юге в этом году составляла 337,3 ц/га, что на 32,2% ниже прошлогоднего показателя, в Центральном Черноземье — 362,3 ц/га против 465,6 ц/га. В Поволжье и на Алтае урожайность в этом году выше, чем в прошлом — 423,2 ц/га и 434 ц/га против 252,5 ц/га и 418,9 ц/га соответственно. На 9 сентября было выработано около 799 тыс. т сахара, на эту же дату в прошлом году — 728 тыс. т. То есть относительная динамика выхода сахара в этом году на 12,6% выше аналогичного периода 2023-го, сравнил Иванов.



В агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края уборка сахарной свеклы идет напряженно. «Во время уборки температура воздух аномально высокая — до + 36 градусов в середине сентября. Трудно копать свеклу из-за жары», — поясняет председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. Он добавляет, что в этом году урожай сахарной свеклы в Краснодарском крае очень низкий. «У нас на предприятии показатель чуть выше краевого, но ниже традиционного», — сказал он «Агроинвестору». Что касается качества сахарной свеклы, то его руководитель оценивает как умеренное. «Мы ожидали более высокую дигестию из-за высоких температур на протяжении всего вегетационного периода, но она не такая высокая, как мы рассчитывали», — отметил Неженец.



Сахарные заводы в этом сезоне могут столкнуться с еще одним вызовом — излишками запасов мелассы. По информации, полученной «Агроинвестором» от производителей сахара, весь прошлый сезон мелассу было невозможно продать, и заводы зачастую отдавали ее по цене транспортировки, а порой и доплачивали тем, кто был готов ее забрать. Такой ситуации не было очень давно. В итоге к началу сезона на предприятиях скопились рекордные запасы мелассы. Причина может быть в том, что некоторые крупные потребители отказались от ее использования на внутреннем или внешнем рынках или резко сократили объемы, допускает собеседник «Агроинвестора». Он напоминает, что меласса используется для производства спирта, дрожжей, кормов, пищевых и аминокислот, а также для извлечения сахара и бетаина.



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