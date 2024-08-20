Часть сахарных заводов в приграничных регионах в этом сезоне рискуют не начать работу

Объем производства сахара пока ниже прошлогоднего В. Волков

По данным аналитической службы Союзроссахара на 19 августа, переработку сахарной свеклы вели 18 сахарных заводов Краснодарского, Ставропольского краев, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей, было переработано 1,2 млн т свеклы, из которой произвели 160 тыс. т сахара. В 2023 году на эту дату работали 20 сахарных заводов, объем выпуска сахара составлял 220 тыс. т. Союз ожидает, что всего на этой неделе сахарную свеклу будут перерабатывать 38 сахарных заводов. К уборке агрокультуры приступили хозяйства Алтайского края, Воронежской и Курской областей.



Боевые действия в приграничных регионах негативно повлияют на производство сахара. В худшем случае заводы в Белгородской, Курской и Брянской областях не смогут запуститься для переработки, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его подсчетам, вблизи границы находится 10 предприятий. По данным ИКАР, в прошлом году общее производство сахара на этих заводах составило 0,5 млн т.



«Однако, вероятно, что всю свеклу, которую производители Белгородской и Курской областей смогут убрать, они отвезут на другие заводы. Конечно, будут дополнительные расходы на вывоз, не исключены при таком сценарии и потери при хранении», — рассуждает Иванов. Он напоминает, что у большинства холдингов, сахарные заводы которых находятся в приграничных регионах, есть заводы и на других территориях. Те же, у кого таких мощностей нет, будут возить свеклу на предприятия других переработчиков.



В июле ИКАР прогнозировал, что производство сахара в этом сезоне может быть на уровне 5,6-6,1 млн т, однако Иванов не исключает, что оценка будет пересматриваться в меньшую сторону — точнее можно будет сказать, когда уборку и переработку начнут все регионы. При этом эксперт надеется, что, во-первых, основную часть сахарных заводов в Белгородской и Курской областях все же смогут запустить, во-вторых, что значительную часть свеклы в приграничных регионах удастся убрать.



По данным Минсельхоза на 14 августа, которые приводит «Интерфакс», сбор сахарной свеклы составил 492,1 тыс. т против почти 1,3 млн т на аналогичную дату 2023-го. Агрокультура выкопана с 14,2 тыс. га, тогда как годом ранее к этому времени ее убрали с 25,9 тыс. га. Урожайность снизилась на 150,4 ц/га, до 347,3 ц/га.



Иванов говорит, что такое снижение связано с тем, что уборка агрокультуры в основном идет на Юге, остальные регионы только начинают ее. «На Юге в этом году очень сильное снижение урожайности, которое нами и ожидалось. Причина этого — засушливые условия и очень малое количество осадков весь вегетационный период. Когда к уборочной кампании присоединятся остальные регионы, провал урожайности будет меньше», — считает он.



В целом урожай сахарной свеклы в этом году ожидается ниже, чем в 2023-м, но будет выше сахаристость, что несколько компенсирует снижение валового сбора, так что итоговый выход сахара будет не настолько меньше, насколько снизилась урожайность, считает эксперт. «К слову, выход сахара с гектара на Юге уже выше, чем годом ранее», — добавляет Иванов.



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