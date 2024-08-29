Китай становится крупнейшим покупателем российского свекловичного жома

Ежегодное производство гранулированного жома в России составляет 1,6-1,9 млн тонн Т. Кулистикова

По предварительным данным Sugar.ru, в сезоне-2023/24 доля Китая в экспортных поставках гранулированного свекловичного жома составила 56%. 32% поставок пришлось на Турцию, 7% — на Марокко. Долгое время основным покупателем этой продукции был Евросоюз, однако из-за санкций нашим производителям приходится искать альтернативные каналы сбыта. С 1 июля текущего пошлина на поставки мягкой пшеницы из России в ЕС составляет 95 евро за тонну, твердой пшеницы — 148 евро, ячменя и ржи — 93 евро, масличных, масла, шрота и свекловичного жома — 50% от таможенной стоимости.



Ежегодное производство гранулированного жома в России составляет 1,6-1,9 млн т, в зависимости от урожая, при этом большая его часть поставлялась на экспорт, сказал «Агроинвестору» директор Sugar.ru Вадим Гомоз. Однако в сезоне-2022/23 ЕС внес жом в санкционные списки, в результате чего экспорт упал с 1,3 млн т в сезоне-2021/22, до 600 тыс. т год спустя. Эксперт уточняет, что после введения санкций со стороны ЕС производители сахара начали обогащать гранулированный жом мелассой и экспортировать в Евросоюз уже этот новый продукт — жом мелассированный, с другим кодом ТН ВЭД.



В сезоне-2022/23 экспорт мелассированного жома, по данным Sugar.ru, составил 540 тыс. т, практически весь он ушел в ЕС, что почти компенсировало запрет на экспорт туда гранулированного жома. «Сейчас в ЕС введены фактически заградительные пошлины на все виды жома», — говорит Гомоз. Теоретически, Россия может продолжить поставки жома в Европу, но, судя по всему, это невыгодно экономически, рассуждает Гомоз. «Вероятно, отгрузки жома в ЕС сильно снизятся, либо вообще прекратятся», — считает он.



Китай может быть крупным импортером российского свекловичного жома, однако нужно понимать, что стоимость его перевозки туда весьма высока, учитывая дешевизну жома и удаление КНР от основных сахаропроизводящих регионов России, предупреждает Гомоз. «Жом можно также экспортировать в Иран, Турцию, но, учитывая высвободившиеся объемы, решение этой задачи может занять не один год», — не исключает эксперт.



В ГК «Продимекс» (крупнейший в России производитель сахара) достаточно давно начали развивать направление по производству гранулированного жома, а в 2022 году группа компаний перестроилась на производство мелассированного жома. Этот продукт пользуется еще большей популярностью в отрасли животноводства из-за лучшей усвояемости и высокого содержания сахаров, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга Виктор Алексахин.



«На определенном этапе именно страны ЕС были фокусными по экспорту этого продукта для группы компаний, но на сегодняшний день мы переориентировались, начав работать с партнерами из Китая», — рассказывает топ-менеджер. Он добавляет, что новое направление требует большого внимания, поэтому сейчас специалисты компании прикладывают усилия, чтобы этот канал сбыта продукции работал бесперебойно, и одним из ключевых звеньев здесь является логистика.



Основные покупатели свекловичного жома, выпускаемого агрокомплексом «Лабинский» - экспортеры, а ключевой рынок сбыта — Китай, отмечает гендиректор компании Алексей Скоробогатов. «Среднегодовой объем его реализации нашей компанией — более 65 тыс. т. Он ограничен не со стороны спроса, если вырастет производство, увеличатся и продажи. Объемы внешних рынков, в том числе китайского, это позволяют», — добавляет он. Компания «Сюкден» уже с прошлого года практически прекратила поставки жома в ЕС. Почти весь экспорт компании идет в Китай, делится ее финансовый директор Глеб Тихомиров.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

