Минсельхоз не планирует продлевать запрет на экспорт сахара, который действует до 31 августа. «В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется», — пишет ТАСС со ссылкой на агроведомство. В министерстве отметили, что дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, при этом они будут рассматриваться в координации с партнерами по ЕАЭС.
Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что отмена запрета экспорта — правильная мера. «Кардинальные запреты крайне нежелательны в любой отрасли», — сказал он «Агроинвестору». По мнению Иванова, более оптимальная мера ограничения в случае резкого снижения собственного производства — временное квотирование экспорта, и оно должно распространяться не только на страны ЕАЭС, поскольку за пределами Таможенного союза у России есть традиционные покупатели, например, по сахару это все страны СНГ, Монголия, Афганистан, Сербия, а также КНДР. «Запреты контрпродуктивны. У России сложилось реноме очень нестабильного поставщика сахара на мировой рынок. С такой репутацией у нас будет вечный и существенный ценовой дисконт. Чтобы продавать по ценам мирового рынка или чуть дороже, нужно реноме надежного мирового производителя и торговца с понятными условиями по платежам, логистике, качеству, упаковке, со стабильным присутствием на рынке», — прокомментировал Иванов.
Однако, продолжает он, осталась проблема «курсовой» экспортной пошлины (от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, взимается при курсе 80 руб./$1 и выше, в сентябре ставка составит 4,5%), она действуют на сахар и продукты переработки мелассы (дрожжи). По мнению эксперта, желательно отменить и их, поскольку отгрузки этих товаров не так велики, но при этом любые ограничения экспорта влияют на цену сахара и сахарной свеклы — без них она была бы несколько выше. Однако, по словам Иванова, какие-то объемы уйдут на экспорт при любой цене, но чем дороже российский сахар относительно мировых цен, тем отгрузки будут ниже, а для экспорта более 500 тыс. т цена должна быть заметно ниже мировой. Для более высоких цен нужно предлагать импортеру, во-первых, стабильность, во-вторых, все виды платежей, логистики, качества, упаковки.
Экспорт сахара по итогам сезона в первую очередь будет зависеть от объемов производства. По предварительным оценкам ИКАР, производство в этом сезоне может составить 6,1 млн т (6,9 млн т в прошлом), экспорт — около 500 тыс. т. В прошлом сельхозгоду отгрузки на внешние рынки были чуть менее 1 млн т — ниже желательного объема из-за запрета на экспорт, введенного в мае. В связи с этим к началу сезона-2024/25 переходящие запасы сахара в России выросли более чем на 300 тыс. т (сезоном ранее они увеличились на 200 тыс. т, то есть недовывезенного «старого» сахара уже накопилось около 0,5 млн т), добавляет Иванов. «Объемы поставок также будут зависеть от соотношения мировых и внутренних цен, и от того, что сможет предложить российская отрасль с точки зрения логистики, качества, упаковки, платежей», — перечисляет Иванов. Он добавляет, что в сезоне-2024/25 есть импорт — примерно 250 тыс. т (в основном из Беларуси), потребление составит 5,8 тыс. т. То есть с учетом возросших запасов, есть что экспортировать, резюмирует он.
Последние ограничения на экспорт сахара были введены в начале мая этого года и предусматривают квоты для стран ЕАЭС. Так, в Армению можно было экспортировать 28 тыс. т на время действия ограничения, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т. Введенные ограничения были направлены на стабилизацию внутреннего продовольственного рынка, уточнялось в сообщении правительства. В марте 2022 года Россия также вводила ограничения на экспорт сахара за пределы ЕАЭС. Запрет на отгрузки мог быть связан с ажиотажным спросом, из-за чего некоторые розничные сети ограничивали продажу некоторых видов сахара в одни руки, писал «Коммерсантъ».
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