В этом сезоне Россия может экспортировать примерно 500 тысяч тонн сахара А. Галеев

Минсельхоз не планирует продлевать запрет на экспорт сахара, который действует до 31 августа. «В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется», — пишет ТАСС со ссылкой на агроведомство. В министерстве отметили, что дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, при этом они будут рассматриваться в координации с партнерами по ЕАЭС.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что отмена запрета экспорта — правильная мера. «Кардинальные запреты крайне нежелательны в любой отрасли», — сказал он «Агроинвестору». По мнению Иванова, более оптимальная мера ограничения в случае резкого снижения собственного производства — временное квотирование экспорта, и оно должно распространяться не только на страны ЕАЭС, поскольку за пределами Таможенного союза у России есть традиционные покупатели, например, по сахару это все страны СНГ, Монголия, Афганистан, Сербия, а также КНДР. «Запреты контрпродуктивны. У России сложилось реноме очень нестабильного поставщика сахара на мировой рынок. С такой репутацией у нас будет вечный и существенный ценовой дисконт. Чтобы продавать по ценам мирового рынка или чуть дороже, нужно реноме надежного мирового производителя и торговца с понятными условиями по платежам, логистике, качеству, упаковке, со стабильным присутствием на рынке», — прокомментировал Иванов.



Однако, продолжает он, осталась проблема «курсовой» экспортной пошлины (от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, взимается при курсе 80 руб./$1 и выше, в сентябре ставка составит 4,5%), она действуют на сахар и продукты переработки мелассы (дрожжи). По мнению эксперта, желательно отменить и их, поскольку отгрузки этих товаров не так велики, но при этом любые ограничения экспорта влияют на цену сахара и сахарной свеклы — без них она была бы несколько выше. Однако, по словам Иванова, какие-то объемы уйдут на экспорт при любой цене, но чем дороже российский сахар относительно мировых цен, тем отгрузки будут ниже, а для экспорта более 500 тыс. т цена должна быть заметно ниже мировой. Для более высоких цен нужно предлагать импортеру, во-первых, стабильность, во-вторых, все виды платежей, логистики, качества, упаковки.



Экспорт сахара по итогам сезона в первую очередь будет зависеть от объемов производства. По предварительным оценкам ИКАР, производство в этом сезоне может составить 6,1 млн т (6,9 млн т в прошлом), экспорт — около 500 тыс. т. В прошлом сельхозгоду отгрузки на внешние рынки были чуть менее 1 млн т — ниже желательного объема из-за запрета на экспорт, введенного в мае. В связи с этим к началу сезона-2024/25 переходящие запасы сахара в России выросли более чем на 300 тыс. т (сезоном ранее они увеличились на 200 тыс. т, то есть недовывезенного «старого» сахара уже накопилось около 0,5 млн т), добавляет Иванов. «Объемы поставок также будут зависеть от соотношения мировых и внутренних цен, и от того, что сможет предложить российская отрасль с точки зрения логистики, качества, упаковки, платежей», — перечисляет Иванов. Он добавляет, что в сезоне-2024/25 есть импорт — примерно 250 тыс. т (в основном из Беларуси), потребление составит 5,8 тыс. т. То есть с учетом возросших запасов, есть что экспортировать, резюмирует он.



Последние ограничения на экспорт сахара были введены в начале мая этого года и предусматривают квоты для стран ЕАЭС. Так, в Армению можно было экспортировать 28 тыс. т на время действия ограничения, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т. Введенные ограничения были направлены на стабилизацию внутреннего продовольственного рынка, уточнялось в сообщении правительства. В марте 2022 года Россия также вводила ограничения на экспорт сахара за пределы ЕАЭС. Запрет на отгрузки мог быть связан с ажиотажным спросом, из-за чего некоторые розничные сети ограничивали продажу некоторых видов сахара в одни руки, писал «Коммерсантъ».



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