Завод «ЭкоНивы» выпустил 25 тысяч тонн сахара

Сахар фасовкой по 50 кг предназначен для продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках Д. Абрамов

На заводе «Белсахар» (Курская область, входит в ГК «ЭкоНива») завершился сезон переработки. По его итогам было переработано 179,3 тыс. т сахарной свеклы, выработано 25 тыс. т сахара, сообщила компания. Сезон-2023/24 продлился 120 суток. В основном завод перерабатывал свеклу, выращенную на полях агрохолдинга, она занимала 2,7 тыс. га. Также предприятие принимало на переработку сахарную свеклу от сторонних фермерских хозяйств региона.



Сахар марок ТС2 и ТС3 фасовкой по 50 кг предназначен для продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Управляющий директор завода «Белсахар» Борис Терешенко, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что группа уже заключила ряд контрактов для экспорта в Казахстан и Азербайджан, отгрузки запланированы на первый квартал этого года. Побочные продукты производства — свекловичная патока и глубоко отжатый жом — распределены внутри компании и частично реализованы сторонним частным лицам.



В сезоне-2024/25 предприятие планирует выйти на полную мощность (2050 т сахарной свеклы и около 300 т сахара в сутки) и переработать примерно 240-250 тыс. т сахарной свеклы. Также в этом году на заводе планируется установить жомосушку, которая позволит максимально использовать сухой жом на животноводческих фермах агрохолдинга. В сезоне-2023/24 в различных видах работ на предприятии было задействовано 346 человек, преимущественно местных жителей. В межсезонных работах будет занято более 200 человек.



Сахарный завод «Белсахар» в поселке Коммунар Беловского района Курской области был основан около 165 лет назад. До реконструкции в 1980 году он перерабатывал 800 т сахарной свеклы в сутки, затем — 1,5 тыс. т. В 2016 году неработающее предприятие у «Продимекса», которому оно досталось от обанкротившегося холдинга «Иволга», купила компания «Конек-Горбунок». В сезоне-2017/18 завод переработал 213 тыс. т сахарной свеклы и произвел 28 тыс. т сахара. В 2018 году «ЭкоНива» купила активы компании «Конек-Горбунок», в сделку кроме 20 тыс. га земли вошел сахарный завод. Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр тогда говорил «Агроинвестору», что предприятие компании «ни к чему» и, если найдется покупатель, он готов его продать «за небольшие деньги».



Осенью 2020 года «Коммерсантъ» писал, что «ЭкоНива» ведет переговоры с потенциальными покупателями «Белсахара», однако продать актив так и не удалось. В итоге группа провела модернизацию завода: сделала капитальный ремонт котельной, были отремонтированы диффузионный аппарат, буртоукладочные машины, свеклорезки, жомовый пресс и другое оборудование. Это позволило возобновить работу завода в сентябре прошлого года.



По данным Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»), к середине января переработку сахарной свеклы вели 40 сахарных заводов. Было переработано 43,9 млн т сахарной свеклы, произведено 6,2 млн т сахара. В прошлом году к 15 января сахарную свеклу перерабатывали 29 сахарных заводов, было переработано 41,2 млн т и выпущено 5,7 млн т сахара. Из-за сложившихся в начале января морозов в свеклосеющих регионах Центра и Приволжья доставка сахарной свеклы с полей и ее переработка были затруднены, что привело к снижению выхода сахара, ухудшению его качества и увеличению себестоимости, говорится в сообщении союза. По мере изменения среднесуточных температур ситуация с подвозом свеклы стабилизировалась. По состоянию на 17 января суточное производство сахара составляло 19 тыс. т, что на 7,4 тыс. т выше суточного потребления. В феврале сахарную свеклу урожая 2023 года продолжат перерабатывать 16 заводов.



Группа компаний «ЭкоНива» - вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Под ее управлением активы в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, которые в прошлом году произвели около 1,26 млн т сырого молока. Средняя численность поголовья компании в 2023 году превысила 235,3 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых более 112,5 тыс. — фуражные коровы.



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