«ЭкоНива» в сентябре запустит сахарный завод в Курской области

Собственным сырьем будет загружено более 60% мощностей предприятия «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока, запустит завод «Белсахар» в Курской области. По планам компании, старт переработки запланирован на вторую декаду сентября. Ежесуточно завод сможет перерабатывать до 2,05 т свеклы и в среднем производить 300 т сахара марок ТС2 и ТС3. Готовый сахар будет фасоваться в мешки по 50 кг и реализовываться оптом на внутреннем рынке. На данный момент у «ЭкоНивы» есть предварительные договоренности с потенциальными покупателями. Под сахарную свеклу для завода группа отвела 2,7 тыс. га, ее уборка началась 10 сентября, сообщает пресс-служба компании. «Помимо собственного урожая “ЭкоНива” готова принимать на переработку свеклу других сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе», — говорится в сообщении.



Сахарный завод в поселке Коммунар Беловского района Курской области вошел в состав группы в 2018 году. На предприятии прошла модернизация для повышения эффективности его работы и качества выпускаемой продукции. Так, был проведен капитальный ремонт котельной, отремонтированы диффузионный аппарат, свеклорезки, буртоукладочные машины и жомовый пресс. Кроме того, заменены загрузочные шахты, проведены пусконаладочные работы на пресс-камерных фильтрах, для которых были закуплены новые контроллеры и модули. Также на заводе установлены новые насосы и мешкозашивочные машинки.



«Белсахар» был основан более 160 лет назад. В советские годы, до реконструкции в 1980 году, перерабатывал 800 т сахарной свеклы в сутки, затем — 1,5 тыс. т. К 2019 году проектная мощность предприятия выросла до 2,1 тыс. т свеклы в сутки (часть сырья выращивалась на полях «ЭкоНивы»), что позволяло производить 400 т сахарного песка в сутки. Три года завод простаивал, в 2020-м группа рассматривала возможность продать свой единственный сахарный актив, писал «Коммерсантъ».

В пресс-службе «ЭкоНивы» «Агроинвестору» рассказали, что собственным сырьем будет загружено более 60% мощностей предприятия, остальное — за счет партнеров. У завода уже есть достигнутые договоренности с местными сельхозпроизводителями. Высокая рентабельность производства зерновых и зернобобовых и низкая — сахарной свеклы существенно влияла на севооборот в последние два-три года, делая экономически нецелесообразным запуск сахарного завода, объясняют в пресс-службе компании. Однако в прошлом году ситуация изменилась, и было принято решение запустить завод в связи с привлекательностью сахарной свеклы для хозяйств группы, а также для улучшения севооборота. Общий положительный эффект для компании заключается в реализации сахара сторонним потребителям и побочных продуктов производства (жом, меласса) на животноводческие нужды компании.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорит, что если завод запустится и отработает хотя бы сезон — это будет подвиг: предприятие долго простаивало, а при его перезапуске может возникнуть множество проблем. Как минимум стоит вопрос с кадрами, которые точно не ждали возобновления работы завода на протяжении трех лет. Значит, продолжает Иванов, новых людей придется где-то искать, обучать, а производство сахара — самое сложное в пищевой промышленности.



Само предприятие, по словам эксперта, во время работы было слабым по всем показателям. Он говорит, что для успешной работы любого сахарного завода нужна, во-первых, достаточная мощность, а у «Белсахара» она низкая — нужно вдвое-втрое больше. Во-вторых, особенно важна доходная утилизация сырого жома: если предприятие с ним ничего не делает (сушка и грануляция или силосование по разным технологиям) — это большой экономический минус. «То есть нужно что-то с ним делать, чтобы это приносило выручку и сокращало затраты на утилизацию. Скорее всего, на этом заводе ничего не было и нет — просто производят сырой жом и почти весь выбрасывают, потому что срок его годности составляет двое-трое суток, а потом он закисает и становится негодным для кормов», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, у завода будут определенные перспективы в случае увеличения мощности переработки и решения вопроса с доходной утилизацией сырого жома. Иванов считает, что собственнику завода нужно настраиваться на серьезные и длительные инвестиции.



Российская сахарная отрасль с сезона-2016/17 живет в совершенно непривычном для прошлых эпох режиме перепроизводства, продолжает эксперт. «Весь лишний сахар надо поставлять на внешние рынки. Экспортировать его можно только по мировой цене, которая довольно часто бывает не слишком высокой. Плюс, нужно заниматься логистикой, качеством и упаковкой <...>. Мы теперь живем в экспортной парадигме, и цены заводов большую часть времени, начиная с 2016-го, ниже мировых, потому что для доставки до мирового базиса есть еще затраты», — говорит Иванов. Сейчас, продолжает он, добавилась еще одна сложность — покупатели всех стран требуют дисконт для любого российского экспортного товара из-за проблем, связанных с логистикой, страхованием, платежами и прочим. «То есть России выходить на экспорт сейчас непросто с любым товаром, и сахар не является исключением. Надо готовиться к жесткой конкурентной борьбе в мировом масштабе», — заключил эксперт.



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