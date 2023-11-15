ISO повысила прогноз производства сахара в России

Ряд заводов испытывают сложности с мощностями для хранения, поэтому вынуждены продавать сахар по более низкой цене А. Галеев

По оценке Международной организации по сахару (ISO), производство сахара в России в сезоне-2023/24 может составить 6,6 млн т. Это больше августовской оценки в 6,4 млн тонн. В прошлом сезоне производство сахара в России составило 6,1 млн т. Оценка экспорта сахара также была повышена до 800 тыс. т, в то время как оценка импорта снижена до 31 тыс. т. Прогнозируемые запасы сокращены до 2,1 млн т, а годовое потребление оценивается в 5,8 млн т.



Мировое производство сахара в текущем сезоне, по прогнозу ISO, составит 179,8 млн т, что выше прошлогодних 178,3 млн т. В то же время мировое потребление сахара оценивается в 180,22 млн т, что выше предыдущего прогноза в 176,96 млн т. Причиной такого изменения является обратная связь от стран-членов ISO и уменьшение излишков на национальных балансах.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что на данный момент его оценка производства сахара с учетом переработки сиропа и мелассы увеличена с 6,5 млн т до 6,7-6,8 млн т. «В последние недели местами идут сильные дожди, это осложняет уборку сахарной свеклы. В таких условиях убирать и вывозить ее тяжело. Также местами есть сложности с хранением сахара, мелассы и жома, так как сейчас пик производства. Россия потребляет в среднем по году около 16 тыс. т сахара в сутки. С конца сентября по начало ноября показатель производства составляет 45-55 тыс. т в сутки — это период резкого сезонного роста запасов», — рассказал Иванов.



Он пояснил, что ряд заводов испытывают сложности с мощностями для хранения, и поэтому, порой вынуждены срочно продавать сахар по более низкой цене, чтобы освободить склады. Это бьет по доходности и сахарных заводов, и холдингов, и свекловодов. По словам Иванова, падение оптовых цен на сахар началось в июле и продолжается до сих пор. «Думаю, в ближайшие недели снижение продолжится, несмотря на то, что мировые цены растут с весны 2020 года и обновляют 12-летние рекорды. Если сравнить, то подобная аномалия была в сезоне-2019/20. Она повторяется в этом сезоне. Однако не нужно забывать, что тогда в итоге закрылись семь сахарных заводов, площади под свеклой сократились на 300 тыс. га. Очень не хотелось бы повторять ту болезненную историю», — говорит Иванов.



В то же время экспорт сахара с августа-сентября активизировался, продолжает он. «Мы вернулись практически на все рынки, доступные России по железной дороге — это поставки в страны СНГ и Монголию. Также уже начались автомобильные поставки в Афганистан, немного поставляем в Сербию. С конца октября начались поставки свекловичного сахара-сырца хопперами-зерновозами в Узбекистан (в сезоне-2019/20 они превысили 100 тыс. т). Уверенное возвращение на все эти рынки говорит о том, что цена в России низкая. Активный экспорт позволит убрать с внутреннего рынка лишний сахар, который заметно выше объема потребления. В итоге цены могут сбалансироваться через несколько месяцев», — считает Иванов.



По данным портала sugar.ru, на неделе с 30 октября по 3 ноября оптовые цены на сахар продолжили снижение, однако это происходило медленнее, чем раньше. По мнению аналитиков, несколько факторов оказывают давление на цены. Во-первых, ожидается профицит производства в этом сезоне, вероятно, более 700 тыс. т. Во-вторых, наступил пик переработки сахарной свеклы, когда на рынок поступает максимальное количество сахара. В-третьих, заводы, расположенные в зонах, близких к СВО, стремятся как можно быстрее вывезти сахар из рискованных локаций. И, наконец, основной локальный фактор, сдерживающий цены — отсутствие спроса, говорится в материалах.



Несколько факторов также влияют на повышение цен, в первую очередь высокие мировые цены на сахар, достигшие 12-летнего максимума, а также темпы экспорта. По данным ФТС, экспорт белого сахара за пределы ЕАЭС в октябре составил 60,3 тыс. т (в сентябре — 46,6 тыс. т), всего с начала сезона было экспортировано 125,5 тыс. т. Значительно увеличили объем закупок российского сахара Узбекистан и Таджикистан (18 тыс. т и 13 тыс. т соответственно). В октябре, как и в сентябре, экспорт сахара за пределы ЕАЭС в основном осуществлялся автотранспортом: из 60,3 тыс. т лишь 28 тыс. т было отправлено по железной дороге.



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