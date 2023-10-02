Оптовые цены на сахар в России преодолели минимальные значения

России нужно наращивать экспорт сахара, но введенная с октября пошлина точно не будет ему способствовать Pixabay

С 12 июля в целом наблюдается тренд на снижение оптовых цен на сахар в России, но, как считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), минимальные значения, вероятно, были достигнуты в начале сентября, хотя ранее это чаще бывало ближе к концу календарного года. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По его словам, в последние годы обычно волны роста цен наблюдались в периоды ослабления курса рубля.



В ходе конференции Иванов также рассказал, что в этом году неплохие виды на урожай сахарной свеклы, а засушливая погода на Юге может быть компенсирована хорошим сбором в Центральной России. В результате, по оценкам эксперта, в сезоне-2023/24 производство свекловичного сахара при благоприятных условиях может составить до 6,5 млн т (с учетом переработки сиропа и мелассы на пяти заводах в Центральном Черноземье).



К 29 сентября сахарная свекла была убрана на площади 407,1 тыс. га (331,8 тыс. га годом ранее), накопано более 19 млн т против 14,4 млн т годом ранее. Средняя урожайность составила 467 ц/га (434 ц/га). Исходя из текущей урожайности, ИКАР оценивает потенциал валового сбора в 49,7 млн т, допуская, что показатель может расти. К 25 сентября было выработано почти 1,5 млн т сахара (1,3 млн т годом ранее), работают 66 заводов.

Тренды динамики продуктивности свеклосахарной отрасли растут с 1998 года — с тех пор производство сахара с гектара выросло в пять раз. По данным за последние семь сезонов, минимальный уровень выпуска сахара с 1,064 млн га посевов сахарной свеклы возможен на уровне 5,6 млн т, максимальный — 7,4 млн т, а при сохранении растущих трендов — до 8,5 млн т, и такая тенденция в ближайшие годы, скорее всего, сохранится, считает Иванов.



Свеклосахарный рынок с сезона-2016/17 живет в новой парадигме — ориентации на экспорт еще и сахара дополнительно к мелассе и особенно гранулированному жому, которые давно являются экспортными позициями, но для дальнейшего развития в этом направлении нужно становится более конкурентоспособными, говорит Иванов. Так, если 20 лет назад более века Россия сохраняла статус крупнейшего в мире импортера сахара, то в сезоне-2019/20 страна отгрузила на внешние рынки 1,5 млн т этого товара, и тогда заняла седьмое место среди экспортеров. Но в последние два года экспорт составлял не более 34 тыс. т в месяц из-за дисконта на происхождение, проблем логистики, взаиморасчетов и других причин. Сейчас 85% внешних продаж приходится на Казахстан.



В ближайшие годы важно выходить на рынок Китая, а для этого требуется получение тарифной квоты. «Задача для отрасли и государства — это целенаправленная работа по получению ежегодной квоты в Китай не менее 300 тыс. т сахара. России это по силам», — считает Иванов. Кроме того, возможна поставка в другие страны контейнерами через порты Черного, Азовского и Балтийского морей, тем более такой опыт уже был. «Важно при этом обеспечить регулярное наличие на всех базисах всего ассортимента видов сахара, упаковки и транспортных средств. К сожалению, пока не всегда это получается у каждого из производителей», — обращает внимание Иванов.



В последние шесть сезонов в мире в основном фиксируется дефицит сахара, а в 2023/24 сельхозгоду он усиливается из-за погодных условий, которые приводят к сокращению производства и экспорта из Таиланда, Индии, Пакистана, а также Австралии. Уход с глобального рынка Пакистана и Индии открывает для России возможности для возобновления и наращивания поставок сахара в Центральную Азию и даже в регион Индийского бассейна (как в 2015—2017 годах это энергично сделала Украина), говорит Иванов. Но введенная с октября 7% «курсовая пошлина» на поставки за пределы ЕАЭС точно не будет способствовать экспорту сахара, жома, мелассы и дрожжей, что сократит доходность всей свеклосахарной отрасли России, обращает внимание он.



Также наращиванию экспорта мешают не до конца развитая логистическая инфраструктура для поставок сахара, жома и мелассы, кроме того, есть проблемы с отгрузками по железной дороге за Урал и восточнее. Кроме того, в России нет должной инфраструктуры для морского экспорта продовольствия в мешках судовыми партиями, а возможности поставок контейнерами не слишком велики, тогда как издержки — значительны. Иванов считает нехватку инфраструктуры риском для отрасли. Также, по его словам, среди рисков — зависимость от импорта, особенно по современным гибридам семян сахарной свеклы, уборочных комбайнов, действующих веществ СЗР, оборудования для заводов, запчастей и др.



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