Рентабельность кондитерской отрасли снизится из-за роста цен на сырье

Удорожание какао-бобов и ослабление рубля могут стать драйвером повышения цен на кондитерские изделия во втором полугодии flickr.com

В этом году выручка производителей кондитерских изделий может увеличиться на 10-15%, однако рентабельность снизится до 10-12%, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). В прошлом году, несмотря на сокращение рекламной активности, выручка компаний сектора выросла на 19%, рентабельность — с 7% до 15%.



Ожидаемое сокращение рентабельности аналитики объясняют тем, что производители, скорее всего, не смогут полностью переложить на потребителей рост цен на сырье. Во второй половине года НРА допускает его дальнейшего удорожания на фоне девальвации рубля и повышения мировых цен на какао. «Доля импортного сырья в среднем по рынку составляет около 30%, однако по некоторым позициям может достигать и 70%», — говорится в обзоре агентства. При этом аналитики подчеркивают, что дефицит сырья России не грозит, поскольку большая его часть поставляется из «дружественных» стран.



Российские кондитеры фиксируют рост цен на ключевые ингредиенты шоколада — какао-бобы, какао-продукты и сахар, сказал ТАСС исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Так, фьючерсы на какао-бобы 31 июля перешагнули 12-летний максимум и достигли $3,6 тыс. за тонну. Причем в этом году наблюдается нестандартная ситуация: цены растут одновременно как на какао-бобы, так и на продукты их переработки, хотя обычно цены на какао-бобы и какао-масло меняются разнонаправленно, отметил он. Отпускные цены на сахар, по словам Лашманкина, 1 августа превысили 64 руб./кг. Однако рост цен на сырье для производства шоколада — проблема не только России, в схожем положении находятся производители шоколада во всем мире, добавил он.



«При этом такое состояние дел вовсе не обязательно продлится долго. Так, в настоящее время в ряде регионов Российской Федерации уже началась переработка сахарной свеклы нового урожая, что дает определенный шанс на снижение цен на рынке. Также может измениться погода в странах Западной Африки, а с ней поменяется прогноз на урожай какао и фьючерсы на него», — не исключает Лашманкин.



Тем не менее, если в 2022 году производство кондитерских изделий почти не изменилось относительно 2021-го (плюс 0,1%), то в этом году рост возобновился, во многом благодаря увеличению выпуска шоколада и какао-содержащих продуктов, отмечает НРА. За первые пять месяцев 2023-го производство выросло на 5% почти до 1,6 млн т. По прогнозу агентства, по итогам года выпуск кондитерских изделий может увеличиться на 3-4% до 4,1 млн т.



По словам Лашманкина, сокращения ассортимента выпускаемой продукции не ожидается. Если товар выводится из матрицы сетевого ритейлера по инициативе поставщика, то потом вернуть его на полку будет почти невозможно, поясняет он. «Также у производителей вряд ли получится сократить количество акционного товара, потому что все промоактивности прописаны в договорах поставки», — цитирует его ТАСС.



За последние полтора года потребительские цены на кондитерские изделия увеличились в среднем на 22%, в частности, на фоне роста стоимости сырья и колебаний валютного курса в марте-апреле 2022-го производители массово пересматривали цены, напоминает НРА. Значительнее всего за это время дорожало печенье (на 30% с января 2022-го по июнь 2023 года), зефир и пастила (29%), а также пряники (27%). Меньше всего выросла цена шоколада — на 9%, что, однако, обусловлено высокой базой. В этом году цены на кондитерские изделия в целом стабилизировались и в январе-июне колебались в пределах 2%, но повышательный ценовой тренд на рынке какао-бобов и ослабление рубля могут стать драйвером подорожания продукции во втором полугодии, не исключают аналитики НРА.



Это повышение цен при грамотном управлении должно позволить кондитерам создать финансовую подушку на этот год, считает партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. «Хотя, конечно, с точки здравого смысла, падение рентабельности с 15% до 10-12% вряд ли может быть смертельным ударом для бизнеса. Есть много направлений в пищевой отрасли, где подобная рентабельность — недостижимый предел мечтаний», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

